Cơ hội bứt phá cho xã ven đô Thịnh Minh

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Quang Tiến, Hợp Thành và Hợp Thịnh, xã Thịnh Minh nằm ở vị trí cửa ngõ kết nối trực tiếp với vùng động lực Thủ đô Hà Nội. Với dòng sông Đà thơ mộng, hệ thống đường bộ thuận lợi, cảnh quan môi trường còn trong lành cùng hàng loạt dự án trong và ngoài ngân sách với tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, Thịnh Minh đang hội tụ đầy đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi” để bứt phá trong giai đoạn mới.

Đi cùng cơ hội lớn là những thách thức không nhỏ trong công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức bộ máy và đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của một xã ven đô. Với tinh thần chủ động, quyết liệt, cấp ủy, chính quyền xã đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo ra sức bật mới hướng tới mục tiêu đạt tiêu chí phường vào năm 2030.

Nhà thầu triển khai thi công đường 445

Trở lại Thịnh Minh vào trung tuần tháng 12, địa phương hiện lên như một đại công trường. Trên tuyến đường 445, nhiều đoạn đang được thảm nhựa, cầu Ngòi Mới đã hoàn thành, hệ thống kỹ thuật tiếp tục được bổ sung. Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông đang được đẩy nhanh tiến độ. Cùng với đó, hàng loạt dự án giao thông trọng điểm như đường liên xã Quang Tiến - Thịnh Minh và đường liên xã Hòa Lạc - Hòa Bình (giai đoạn 2) đang được gấp rút triển khai, giải quyết từng vướng mắc để hoàn thiện theo đúng lộ trình.

Dự án đường liên xã Quang Tiến - Thịnh Minh (giai đoạn 1) có chiều dài 8,13km, tổng mức đầu tư 430 tỷ đồng, đường phố chính khu vực với nền đường rộng 26m, tốc độ thiết kế 60km/giờ, là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh. Nhờ cách làm bài bản, kiên trì đối thoại, đến nay xã đã bàn giao 5.872,8m2 đất cho chủ đầu tư; các hộ dân còn lại đã đồng thuận, sẵn sàng bàn giao mặt bằng để nhà thầu san gạt, xử lý nền đường, thi công hệ thống thoát nước. Công trình đặt mục tiêu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026, mở ra trục kết nối quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tạo quỹ đất cho các khu dân cư và vùng sản xuất tập trung.

Nông dân xã Thịnh Minh ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất cây vụ đông

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Quang Hòa khẳng định: Giải phóng mặt bằng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Mỗi dự án phải giải quyết triệt để vướng mắc từ cơ sở, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Tinh thần ấy đã tạo sự đồng thuận cao, góp phần gỡ điểm nghẽn lớn nhất trong tiến trình phát triển của địa phương.

Lãnh đạo xã Thịnh Minh (bên phải) nắm bắt tâm tư, tuyên truyền vận động người dân xóm Tân Thành giải phóng mặt bằng đường 445

Hiện trên địa bàn xã đang triển khai 7 dự án lớn thuộc các lĩnh vực đô thị, công nghiệp và du lịch sinh thái - những ngành có khả năng tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ. Trong đó có các dự án quy mô lớn như: Tổ hợp các dự án công nghiệp Thịnh Minh; Khu công nghiệp Thịnh Minh; Khu tái định cư KCN Thịnh Minh quy mô 10,3ha; KCN Yên Quang và đường kết nối phục vụ dân sinh; Dự án đường nối Cụm công nghiệp Tiên Tiến với KCN Yên Quang; Dự án đê ngăn lũ Pheo - Chẹ hạ du sông Đà (giai đoạn 1, 2)

Các dự án này không chỉ tạo nguồn thu ổn định, mà còn hình thành các cực tăng trưởng mới, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ. Xã đang phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các sở, ngành hoàn thiện GPMB, xây dựng khu tái định cư, đặc biệt là tuyến đường gom nối cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình vào Tổ hợp CCN Tiên Tiến - tuyến huyết mạch cho logistics và thu hút doanh nghiệp.

Bộ máy quản lý hiện đại, hiệu quả, minh bạch là cam kết mạnh mẽ nhất của Thịnh Minh đối với người dân và doanh nghiệp. Ngay sau khi bộ máy hợp nhất đi vào vận hành, xã tập trung củng cố tổ chức, ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể, tổ chức các buổi làm việc với phòng chuyên môn và từng xóm để nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn.

Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã vận hành hiệu quả; 95,90% hồ sơ trực tuyến được tiếp nhận và giải quyết; 100% cán bộ được bồi dưỡng kỹ năng số. Năm 2025, Thịnh Minh hoàn thành 11/12 chỉ tiêu, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt xa yêu cầu: Thu ngân sách đạt 15,7 tỷ đồng, bằng 1.751% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư toàn xã đạt 4.000 tỷ đồng (100% kế hoạch). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,59%, vượt chỉ tiêu 16%. Thu nhập bình quân đạt 83 triệu đồng/người/năm. Cùng với đó, cơ cấu cây trồng tiếp tục chuyển đổi sang các cây kinh tế cao như bí xanh, bí đỏ, dưa chuột, nha đam..., tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Tính đến nay, xã đã thu hút nhiều dự án hạ tầng trọng điểm có quy mô lớn, góp phần định hình diện mạo mới của đô thị ven sông Đà. Sự chuyển động mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị - từ định hướng đúng đắn, phương pháp tổ chức bài bản đến tinh thần dám nghĩ, dám làm - đang giúp Thịnh Minh tận dụng tốt các cơ hội phát triển.

Việc ưu tiên 4 khâu đột phá: GPMB - cải cách hành chính - hạ tầng - nguồn nhân lực đã tạo ra nền tảng quan trọng để địa phương bứt phá nhanh, phấn đấu thực hiện mục tiêu trở thành phường Thịnh Minh vào năm 2030 với kinh tế tăng trưởng mạnh; đô thị hóa theo quy hoạch; đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện.

Lê Chung