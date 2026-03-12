Hội Nông dân xã Tam Dương phát động phong trào thi đua sản xuất ngay từ đầu năm

Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân (HND) xã Tam Dương đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, chăm sóc cây trồng vụ xuân với khí thế sôi nổi. Bám sát chỉ đạo của các cấp Hội, các chi hội nông dân trên địa bàn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo đà hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2026.

Xã Tam Dương hiện có 5.449 hội viên nông dân sinh hoạt tại 47 chi hội. Bước vào đầu năm 2026, Ban Chấp hành HND xã đã xây dựng kế hoạch công tác, phát động phong trào thi đua lao động sản xuất trong toàn thể hội viên, tập trung vào việc chăm sóc cây trồng vụ xuân, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Để phong trào thi đua đi vào thực chất, HND xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các buổi sinh hoạt chi hội và các lớp tập huấn kỹ thuật. Nội dung tuyên truyền tập trung vào hướng dẫn hội viên sử dụng giống mới, áp dụng quy trình sản xuất an toàn, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi, đồng thời khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa.

Người lao động tại vườn ươm của gia đình chị Hoàng Thị Quỳnh Nga, khu Hủng 1, xã Tam Dương ứng dụng cơ giới hóa trong làm đất, chuẩn bị khu trồng các loại cây lâm nghiệp, cây công trình.

Bên cạnh đó, HND xã cũng tích cực phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp hội viên nâng cao kiến thức và kỹ năng trong sản xuất. Hiện nay, Hội đang quản lý 24 tổ tiết kiệm và vay vốn thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 50,3 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 927 hộ hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi và mở rộng các mô hình kinh tế.

Hội Nông dân xã đã xây dựng và ra mắt nhiều mô hình kinh tế hiệu quả do hội viên đảm nhiệm, tiêu biểu như mô hình nông trại chăn nuôi gia cầm tại khu Bảo Chúc, vườn ươm cây giống ở khu Hủng 1 và khu sản xuất rau an toàn tại khu Số Tám. Các mô hình này bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên và thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Hội viên hội nông dân Hoàng Thị Quỳnh Nga chăm sóc cây giống tại vườn ươm, áp dụng kỹ thuật nhân giống và chăm sóc cây trồng nhằm nâng cao chất lượng cây giống.

Cùng với phát triển sản xuất, HND xã còn tích cực vận động hội viên tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Điển hình là phần việc “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp” tại khu Điền Trù do HND đảm nhận, góp phần cải thiện cảnh quan nông thôn, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí Nguyễn Văn Phú - Chủ tịch Hội Nông dân cho biết: Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân xã đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất trong toàn thể hội viên, tập trung vào chăm sóc cây trồng vụ xuân, ứng dụng khoa học kỹ thuật và xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Thông qua các hoạt động hỗ trợ về vốn, kỹ thuật và liên kết sản xuất, Hội mong muốn giúp hội viên nâng cao thu nhập, từng bước phát triển kinh tế bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hưởng ứng phong trào thi đua do Hội phát động, nhiều hội viên nông dân trên địa bàn xã đã tích cực đầu tư mở rộng sản xuất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Nhờ đó, hiệu quả kinh tế từng bước được nâng lên.

Ông Phan Văn Ngọc, hội viên nông dân khu Bảo Chúc chia sẻ: Nhờ được Hội Nông dân xã tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật và tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình tôi mạnh dạn mở rộng quy mô chăn nuôi gia cầm. Những năm gần đây, mô hình mang lại hiệu quả kinh tế khá ổn định, giúp gia đình có thêm thu nhập và yên tâm phát triển sản xuất.

Người lao động thực hiện kỹ thuật đóng bầu, ươm cây tại vườn ươm của gia đình chị Hoàng Thị Quỳnh Nga, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trong hội viên nông dân xã Tam Dương đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều hộ nông dân không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ giống, vốn và kỹ thuật cho các hộ khác cùng phát triển.

Thời gian tới, HND xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng thêm các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản. Đồng thời vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Với tinh thần đoàn kết, chủ động và sáng tạo của cán bộ, hội viên nông dân, phong trào thi đua lao động sản xuất ngay từ đầu năm tại xã Tam Dương đang tạo khí thế mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao đời sống cho người dân và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Dương Chung