Vốn chính sách thúc đẩy giải quyết việc làm trong nước, ngoài nước

Những năm qua, hàng chục nghìn hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để phát triển kinh tế, từng bước nâng cao điều kiện sống . Nhờ vốn vay thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện ở các vùng nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số , tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và là một cấu phần quan trọng trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia .

Hộ kinh doanh, cá nhân có nhu cầu vay vốn xã Hợp Kim được hỗ trợ vốn vay ưu đãi giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trong nước thông qua NHCSXH.

Đòn bẩy chính sách giảm nghèo

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Tĩnh - Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh, Trung ương đã có các cơ chế, chính sách hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trong nước. Đối tượng được vay vốn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh; cá nhân có nhu cầu vay vốn, với mức vay tối đa đối với cơ sở sản xuất kinh doanh là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người lao động được tạo việc làm.

Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo và thời hạn cho vay tối đa 10 năm. Ngoài ra, Trung ương còn chính sách vay vốn ưu đãi đối với người có đất thu hồi, triển khai từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng ưu đãi khác với thời hạn hỗ trợ 5 năm kể từ ngày có quyết định thu hồi đất.

Bên cạnh chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo, Trung ương có chính sách hỗ trợ vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Đối tượng là người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, thân nhân của người có công với cách mạng, người có đất thu hồi, vay vốn để chi trả các khoản chi phí đi làm việc ở nước ngoài được ghi trong hợp đồng với mức cho vay tối đa bằng 100% chi phí xuất cảnh, lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo.

Nhiều hộ nghèo ở các xã vùng Nam Phú Thọ có cuộc sống khấm khá nhờ được vay vốn ngân hàng khi tham gia chương trình đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

Cùng với đó, tỉnh có cơ chế, chính sách vay vốn giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động từ nguồn vốn địa phương. Cụ thể là Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định chính sách vay vốn giải quyết việc làm cho người lao động và hỗ trợ một số chi phí đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) giai đoạn 2022 - 2025; Nghị quyết số 494/NQ-HĐND ngày 07/01/2025 của HĐND tỉnh Hòa Bình (cũ) về bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang Chi nhánh NHCSXH tỉnh để cho vay hỗ trợ việc làm, tạo việc làm và duy trì việc làm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (cũ); Nghị quyết số 216/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hòa Bình quy định chính sách hỗ trợ vay vốn đối với người lao động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (cũ) đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2023 - 2026.

Các cơ chế, chính sách đặc thù do địa phương ban hành nhằm hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm trong nước, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Đặc biệt, đối tượng đầu tư được mở rộng, mức cho vay ưu đãi hơn các chính sách do trung ương ban hành.

Để chính sách ngày càng đi vào cuộc sống

Hộ đồng bào dân tộc thiểu số xã Cao Phong dùng vốn vay ưu đãi đầu tư cho sản xuất, từng bước thoát nghèo

Đến 31/10/2025, tổng dư nợ các chương trình tín dụng NHCSXH tỉnh đang cho vay đạt 18.114,3 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đạt 4.842,5 tỷ đồng, chiếm 26,73%/tổng dư nợ, với 78.256 số khách hàng đang vay vốn.

Riêng năm 2025, Chi nhánh NHCSXH tỉnh thực hiện cho vay chương trình Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 20.474 lượt khách hàng, tạo việc làm cho 20.829 lao động; cho vay người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đạt 52,9 tỷ đồng với 935 người lao động đang thụ hưởng chính sách. Ngoài ra, đơn vị còn triển khai cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn và HSSV học các ngành STEM với dư nợ đạt 314,2 tỷ đồng, có 5.367 hộ gia đình đang vay vốn.

Có thực tế là mặc dù chương trình cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm được các cấp, các ngành quan tâm, song nguồn vốn hiện chưa đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của người lao động và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Nguồn vốn tín dụng chính sách cân đối từ NHCSXH Trung ương mới chỉ đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho các đối tượng vay chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, phục vụ an sinh xã hội.

Qua rà soát nhu cầu về việc làm và vốn vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn năm 2026 - 2030 có khoảng trên 96.300 lao động có nhu cầu vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (bình quân hàng năm có 19.500 lao động có nhu cầu vay vốn) với số nhu cầu vay vốn trên 8.600 tỷ đồng.

Để đáp ứng một phần nhu cầu của các đối tượng chính sách vay vốn hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho giai đoạn từ năm 2026 - 2030, Chi nhánh NHCSXH đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương để ủy thác qua NHCSXH cho vay, hàng năm đáp ứng cho 2.800 đến 3.300 người lao động có nhu cầu vay vốn.

Mặt khác, tỉnh sớm ban hành chính sách vay vốn giải quyết việc làm cho người lao động và hỗ trợ một số chi phí đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030 phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành, UBND phường, xã trên địa bàn phối hợp chặt chẽ trong công tác tín dụng chính sách xã hội nói chung và trong triển khai các chính sách cho vay giải quyết việc làm, vay đi lao động có thời hạn ở nước ngoài và phát triển nguồn nhân lực.

