Khám phá mô hình trồng nấm hữu cơ

Không chỉ là nguyên liệu cao cấp, làm phong phú thêm cho bữa ăn với hương vị đặc trưng và độ giòn thơm tuyệt hảo, Nấm hương tươi và Nấm Nameko tươi còn được mệnh danh là “siêu thực phẩm” nhờ hàm lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa dồi dào. Cùng phóng viên Báo và phát thanh truyền hình Phú Thọ khám phá những bí mật về quy trình trồng trọt nghiêm ngặt trước khi quyết định đưa bộ đôi nấm này vào thực đơn hằng ngày của bạn.
Nấm hương tươi và Nấm Nameko tươi được nhiều người lựa chọn làm thực phẩm nhờ hàm lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa dồi dào
Để trồng được những cây nấm đạt tiêu chuẩn, cần tuẩn thủ quy trình trồng trọt nghiêm ngặt
Nguyên liệu hữu cơ được lựa chọn, sàng lọc và bổ sung các chất dinh dưỡng phù hợp
Công đoạn đóng bầu
Các bầu trồng nấm được xử lý bằng máy thanh trùng trong thời gian dài
Công đoạn cấy giống sau khi thanh trùng bầu nấm
Những số liệu được ghi chép, đánh dấu kỹ càng
Bầu nấm được đưa sang phòng nuôi trồng
Toàn bộ căn phòng được điều khiện bằng hệ thống đồng bộ, đảm bảo các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, thông gió để cây nấm sinh trưởng, phát triển tốt
Sau thời gian chăm sóc, những bầu nấm sinh trưởng, phát triển tốt, sẵn sàng chuyển sang phòng thu hoạch
Công đoạn thu hoạch và sơ chế được tiến hành thủ công trong điều kiện đảm bảo vệ sinh
Các bầu nấm sau khi thu hoạch tiếp được đưa đưa trở lại nuôi trồng
Lê Hoàng
