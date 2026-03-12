Giá xăng RON95-III tăng nhẹ từ 22h ngày 12/3

Giá xăng dầu biến động trái chiều từ 22h hôm nay 12/3/2026, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo tiếp tục chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại lần thông báo giá xăng dầu hôm nay, ngày 12.3.2026, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tiếp tục áp dụng phương án điều hành giá xăng dầu kết hợp giữa việc bình ổn giá xăng dầu và điều chỉnh giá xăng dầu trong nước nhằm ổn định giá xăng dầu, đảm bảo giá xăng dầu trong nước phản ánh đúng xu hướng giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng không chì RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường. Chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, như sau:

- Xăng sinh học: 4.000 đồng/lít (giữ nguyên);

- Xăng không chì: 4.000 đồng/lít (giữ nguyên);

- Dầu diesel 0.05S: 5.000 đồng/lít (giữ nguyên);

- Dầu hỏa: 4.000 đồng/lít (giữ nguyên);

- Dầu mazut: 4.000 đồng/kg (giữ nguyên).

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường từ 22h00 ngày 12.3 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.504 đồng/lít (giảm 447 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương giảm 1,95%), thấp hơn xăng RON95-III 3.071 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 25.575 đồng/lít (tăng 335 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương tăng 1,33%);

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 27.025 đồng/lít (tăng 555 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương tăng 2,10%);

- Dầu hỏa: không cao hơn 26.932 đồng/lít (tăng 2.513 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương tăng 10,29%);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 18.661 đồng/kg (giảm 340 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương giảm 1,79%).

Nếu không sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 12.3.2026 như sau: Xăng E5RON92 ở mức 26.504 đồng/lít; Xăng RON95-III ở mức 29.575 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S ở mức 32.025 đồng/lít; Dầu hỏa ở mức 30.932 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 22.661 đồng/kg.

