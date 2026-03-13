Quyết liệt “xóa” các điểm vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp

Thời gian qua, tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp vẫn xảy ra tại một số địa phương trong tỉnh, gây ảnh hưởng đến quy hoạch sử dụng đất, làm phát sinh nhiều khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Trước thực trạng đó, các cấp chính quyền đang tăng cường nhiều giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý và ngăn chặn vi phạm ngay từ cơ sở, từng bước lập lại kỷ cương trong quản lý, sử dụng đất.

Tại xã Lâm Thao, thời gian gần đây xuất hiện một số trường hợp hộ gia đình tự ý vận chuyển đất để san lấp đất nông nghiệp, xây dựng mồ mả, quây nghĩa trang gia đình ngoài phạm vi khu nghĩa trang đã được quy hoạch, hoặc thực hiện các hoạt động xây dựng trên đất nông nghiệp và các khu đất không được phép. Đây là những hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng và quản lý nghĩa trang, nếu không được xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng đến quy hoạch, môi trường và trật tự quản lý trên địa bàn.

Trước tình hình đó, chính quyền xã đã tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Các hành vi vi phạm đều được lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; đồng thời yêu cầu tháo dỡ công trình, khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành, địa phương kiên quyết tổ chức cưỡng chế phá dỡ ngay sau khi phát hiện, không để kéo dài hoặc phát sinh thêm vi phạm mới. Quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, nhằm lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng và công tác mai táng.

Theo Chủ tịch UBND xã Lâm Thao Nguyễn Mạnh Toàn, sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, địa phương đã tập trung kiện toàn bộ máy và triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai và xây dựng. Qua kiểm tra thực tế, đã phát hiện 10 vụ việc vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp với các hành vi chủ yếu như hủy hoại đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, lấn chiếm đất đai.

Trong quá trình xử lý, chính quyền địa phương chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức rõ quy định của pháp luật. Nhờ đó, 4 trường hợp đã tự giác chấm dứt hành vi vi phạm, tháo dỡ công trình và khôi phục lại hiện trạng ban đầu nên không phải lập biên bản xử phạt. Đối với 6 trường hợp còn lại, cơ quan chuyên môn đã lập biên bản vi phạm hành chính; tham mưu ban hành 5 quyết định xử phạt, 1 vụ việc đang tiếp tục được xác minh, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Xã Lâm Thao thực hiện cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Thời gian tới, cấp ủy Đảng và chính quyền xã Lâm Thao xác định tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với lĩnh vực quản lý đất đai và trật tự xây dựng. Các phòng chuyên môn chủ động nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở, phát hiện sớm và xử lý dứt điểm các vi phạm mới phát sinh, kiên quyết không để tồn tại kéo dài hoặc tái diễn. Địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân; tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời ngăn chặn vi phạm ngay từ khi mới manh nha.

Thực tế cho thấy, tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vẫn còn diễn ra ở nhiều địa phương với các hình thức khác nhau. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, phần lớn các trường hợp vi phạm là xây dựng nhà tạm, lán trại, nhà xưởng nhỏ, công trình phục vụ sản xuất kinh doanh hoặc quây nghĩa trang gia đình trên đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm. Các vi phạm này thường xuất phát từ nhu cầu sử dụng đất thực tế của người dân, nhưng nếu không được kiểm soát sẽ dẫn đến tình trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép, làm giảm diện tích đất nông nghiệp và phá vỡ quy hoạch đã được phê duyệt.

Để ngăn chặn tình trạng này, thời gian qua các sở, ngành và địa phương trong tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất tại cơ sở. Tại các phường như Việt Trì, Thanh Miếu, Nông Trang, Vân Phú... chính quyền địa phương đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thường xuyên kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, kịp thời phát hiện các công trình có dấu hiệu vi phạm để xử lý theo quy định. Cùng với đó, nhiều địa phương đã tổ chức rà soát, thống kê các trường hợp xây dựng công trình trên đất nông nghiệp nhằm chủ động trong công tác quản lý.

Đối với các trường hợp vi phạm mới phát sinh, chính quyền địa phương kiên quyết lập biên bản, yêu cầu dừng thi công và khắc phục hậu quả. Những trường hợp cố tình vi phạm bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật, đồng thời buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép để trả lại hiện trạng ban đầu.

Song song với các biện pháp xử lý, nhiều địa phương cũng chú trọng công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa. Các khu dân cư thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, thông tin, báo cáo chính quyền địa phương các trường hợp có dấu hiệu vi phạm để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định của pháp luật.

Tuy vậy, công tác quản lý đất nông nghiệp tại một số địa phương vẫn còn gặp không ít khó khăn. Các vi phạm thường phát sinh nhỏ lẻ, diễn ra nhanh, trong khi lực lượng quản lý tại cơ sở còn mỏng. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân chưa nắm rõ các quy định của pháp luật về đất đai, dẫn đến việc tự ý xây dựng công trình trên đất nông nghiệp.

Trước thực tế này, tỉnh đã yêu cầu các địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, giúp người dân hiểu rõ các quy định liên quan đến việc sử dụng đất nông nghiệp, chấp hành đúng quy định; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng trái phép.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền và sự đồng thuận của người dân, công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh sẽ ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, hạn chế phát sinh các vi phạm mới.

Lệ Oanh