Động lực phát triển kinh tế tư nhân

Những năm gần đây, khu vực kinh tế tư nhân (KTTN) ngày càng khẳng định vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại Phú Thọ. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn về chi phí sản xuất, nguồn vốn và thị trường tiêu thụ. Việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 198/2025/QH15 (sau đây gọi là Nghị quyết 198) về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân được xem là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ những “điểm nghẽn” này. Trong đó, các chính sách miễn, giảm thuế đang từng bước tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp giảm gánh nặng tài chính, mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

Trên địa bàn tỉnh, khu vực KTTN giữ vị trí ngày càng quan trọng trong cơ cấu nền kinh tế. Hiện toàn tỉnh có hơn 41.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, trong đó doanh nghiệp tư nhân chiếm trên 90%. Khu vực này không chỉ tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động mà còn đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách hằng năm. Hoạt động thu hút đầu tư của tỉnh cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.

Riêng năm 2025, tổng vốn đầu tư trong nước vào tỉnh đạt khoảng 260 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 3,6 lần so với năm 2024. Kết quả này cho thấy khả năng thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư của địa phương, đồng thời phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của khu vực doanh nghiệp tư nhân. Nhiều doanh nghiệp tư nhân đã mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu.

Chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thúc đẩy hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh chuyển đổi sang thành lập doanh nghiệp, thúc đẩy khu vực KTTN phát triển.

Cùng với đó, môi trường kinh doanh thuận lợi đã thúc đẩy làn sóng khởi nghiệp và mở rộng sản xuất. Năm 2025, toàn tỉnh có hơn 4.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 45 nghìn tỷ đồng; hơn 1.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp được đánh giá là giải pháp thiết thực, góp phần tạo thêm nguồn lực cho doanh nghiệp duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất - kinh doanh. Theo quy định của Nghị quyết 198, doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, công ty quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đối với nhiều doanh nghiệp mới thành lập, đây là chính sách hỗ trợ thiết thực trong giai đoạn khởi đầu. Chính sách này giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực tài chính trong giai đoạn khởi nghiệp, từ đó có thêm nguồn lực để đầu tư máy móc, mở rộng sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đây cũng là động lực để doanh nghiệp mạnh dạn phát triển, từng bước ổn định hoạt động và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, việc miễn thuế cho doanh nghiệp vừa, nhỏ đăng ký lần đầu trong 3 năm đầu tạo động lực để các hộ kinh doanh đủ điều kiện có thể chuyển đổi sang thành lập doanh nghiệp trong năm 2026; từ đó, thúc đẩy khu vực KTTN phát triển. Chị Nguyễn Thị Phương, hộ kinh doanh tại phường Việt Trì chia sẻ: “Chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký thành lập lần đầu là động lực rất lớn đối với các hộ kinh doanh như chúng tôi. Trước đây, nhiều hộ vẫn còn băn khoăn khi chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp do lo ngại chi phí và nghĩa vụ thuế trong giai đoạn đầu hoạt động.

Tuy nhiên, với chính sách miễn thuế này, chúng tôi có thêm niềm tin và điều kiện để mạnh dạn đăng ký thành lập doanh nghiệp trong năm 2026. Việc chuyển đổi không chỉ giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh bài bản và minh bạch hơn mà còn mở ra cơ hội tiếp cận nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước, từ đó tạo điều kiện để các hộ kinh doanh phát triển bền vững và đóng góp tích cực vào sự phát triển của khu vực KTTN trên địa bàn".

Để các chính sách ưu đãi sớm đi vào cuộc sống, ngành Thuế tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và thụ hưởng chính sách theo quy định. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết thông qua nhiều hình thức. Qua đó, giúp doanh nghiệp nắm rõ điều kiện, trình tự và thủ tục để được hưởng các ưu đãi về thuế, hạn chế tình trạng bỏ sót quyền lợi do thiếu thông tin.

Cùng với đó, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ người nộp thuế. Các dịch vụ thuế điện tử như khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế trực tuyến được duy trì và nâng cao hiệu quả, góp phần giảm đáng kể thời gian, chi phí thực hiện nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, ngành Thuế tỉnh tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục liên quan đến việc xác định và áp dụng chính sách miễn, giảm thuế; tăng cường hướng dẫn trực tiếp cho doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, cơ quan thuế sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương trong việc chia sẻ thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp ngay từ khâu đăng ký thành lập, giúp doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận và thực hiện các chính sách ưu đãi theo quy định.

Ngành Thuế cũng chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế, bảo đảm việc thực hiện chính sách miễn thuế đúng đối tượng, đúng quy định, tạo môi trường kinh doanh ngày càng minh bạch, thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Với những cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời từ Nhà nước cùng sự chủ động của các cơ quan quản lý, khu vực KTTN tại Phú Thọ kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lệ Oanh