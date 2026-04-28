Xử lý hơn 300 vụ vi phạm thị trường

Từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ ổn định môi trường kinh doanh.

Đội Quản lý thị trường số 15 kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý vụ việc vi phạm trong hoạt động kinh doanh thực phẩm.

Theo thống kê, lực lượng chức năng đã kiểm tra 425 vụ, phát hiện và xử lý 329 vụ vi phạm. Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 1,8 tỷ đồng; trong đó tiền phạt vi phạm hành chính khoảng 1,75 tỷ đồng, tiền phạt và truy thu thuế trên 100 triệu đồng. Đồng thời, buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá hơn 600 triệu đồng.

Về cơ cấu vi phạm, các hành vi liên quan đến hàng cấm, hàng nhập lậu có 11 vụ. Lĩnh vực hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phát hiện 44 vụ, xử phạt hành chính 420 triệu đồng, buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá khoảng 290 triệu đồng.

Đáng chú ý, nhóm vi phạm trong hoạt động kinh doanh chiếm tỷ lệ lớn. Các hành vi phổ biến gồm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; vi phạm quy định về nhãn hàng hóa; không treo biển “không bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi” tại các điểm bán lẻ; không niêm yết công khai chứng chỉ hành nghề dược theo quy định...

Lực lượng chức năng đã xử lý 180 hành vi vi phạm thuộc nhóm này, với tổng số tiền phạt trên 900 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm trên 112 triệu đồng.

Kết quả trên cho thấy sự chủ động, quyết liệt của các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thị trường. Thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu và lĩnh vực nhạy cảm; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh, hướng tới xây dựng thị trường lành mạnh, minh bạch và phát triển bền vững.

Lệ Oanh