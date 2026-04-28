Công ty TNHH Yi Da Việt Nam: Chi 11 tỷ đồng thưởng cống hiến, tri ân người lao động

Ngày 28/4, Công ty TNHH Yi Da Việt Nam (Cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao, xã Cẩm Khê) đã chi trả tiền thưởng cống hiến với tổng số tiền 11 tỷ đồng cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp. Hoạt động diễn ra nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026), nhằm tôn vinh sự gắn bó, đóng góp của đội ngũ công nhân, người lao động.

Người lao động phấn khởi khi nhận được tiền thưởng cống hiến qua tài khoản ngân hàng.

Theo Ban lãnh đạo Công ty, toàn bộ người lao động có thâm niên từ đủ 3 năm trở lên đều được nhận thưởng với 3 mức: Từ 3 năm đến dưới 5 năm được thưởng 3 triệu đồng; từ đủ 5 năm đến dưới 7 năm được thưởng 5 triệu đồng; từ đủ 7 năm trở lên nhận mức cao nhất 8 triệu đồng.

Tổng số lao động được nhận thưởng đợt này là 2.508 người. Đây là lần đầu tiên Công ty triển khai thưởng cống hiến, bên cạnh chế độ thâm niên hàng tháng và thưởng tháng 13 hằng năm.

Công ty TNHH Yi Da Việt Nam hiện có 5.400 công nhân lao động và dự kiến thời gian tới mở rộng quy mô sản xuất, tuyển dụng thêm 3.000 công nhân viên.

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, việc doanh nghiệp chi 11 tỷ đồng để thưởng cho người lao động thể hiện trách nhiệm xã hội, đồng thời khẳng định vị thế của một doanh nghiệp FDI luôn đặt yếu tố con người làm trọng tâm, tạo dựng mối quan hệ lao động hài hoà, bền vững - một trong những yếu tố cốt lõi giúp doanh nghiệp duy trì sự ổn định trong sản xuất.

Chính sách thưởng cống hiến không chỉ góp phần cải thiện thu nhập mà còn tạo động lực để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, qua đó khẳng định triết lý phát triển gắn lợi ích doanh nghiệp với phúc lợi và hạnh phúc của người lao động.

Hồng Nhung