Đồng hành cùng người tiêu dùng, kinh doanh bền vững

Cùng với sự phát triển thị trường và thương mại, hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng ngày càng được quan tâm. Trước sự đa dạng của hàng hóa, dịch vụ và các hình thức giao dịch, yêu cầu về minh bạch thông tin, đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng cũng đặt ra ngày càng cao.

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3) năm nay có chủ đề “An toàn thông tin - Gắn kết niềm tin - Tiêu dùng bền vững”, nhấn mạnh nội dung trọng tâm của công tác bảo vệ người tiêu dùng trong bối cảnh chuyển đổi số gồm bảo đảm an toàn thông tin cá nhân; xây dựng mối quan hệ tin cậy, minh bạch giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng; thúc đẩy xu hướng tiêu dùng bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

Khách hàng tham quan, mua sắm tại Siêu thị Go! Việt Trì.

Những năm gần đây, cùng với nhận thức và yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong sử dụng dịch vụ, mua sắm hàng hóa, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh ngày càng chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và minh bạch thông tin về hàng hóa. Qua đó, giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết, lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Đồng thời, các đơn vị cũng nâng cao trách nhiệm trong xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm, bảo đảm quyền lợi và hướng đến sự hài lòng của khách hàng.

Tại Siêu thị Go! Việt Trì, song song với việc thường xuyên cải tiến mô hình kinh doanh theo hướng hiện đại, tiện ích, các quy trình kiểm soát chất lượng hàng hóa cũng được thực hiện chặt chẽ. Bà Lê Thị Thu Trang - Giám đốc Siêu thị cho biết: “Chúng tôi đặc biệt chú trọng khâu kiểm soát nguồn gốc và hạn sử dụng của các mặt hàng. Hàng ngày, siêu thị đều có bộ phận kiểm tra từ khâu nhận hàng, bày bán đến phục vụ khách hàng nhằm bảo đảm sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất khi đến tay người tiêu dùng. Go! luôn lựa chọn các đối tác uy tín, đồng thời thực hiện chính sách bảo hành, đổi trả theo quy định để khách hàng yên tâm khi mua sắm và sử dụng sản phẩm”.

Việc đáp ứng đầy đủ, kịp thời các yêu cầu chính đáng của người tiêu dùng không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là nền tảng tạo dựng niềm tin, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Các cơ quan quản lý nhà nước cũng tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát thị trường; đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp nhận và giải quyết phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Đình Quang - Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường Phú Thọ) cho biết: “Đơn vị thường xuyên kiểm tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm trong thương mại điện tử - những hành vi ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Cùng với đó, Đội chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành quy định của pháp luật, nâng cao trách nhiệm trong cung cấp thông tin về hàng hóa, sản phẩm, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh”.

Cán bộ Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra việc chấp hành các quy định trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại xã Phù Ninh.

Năm 2025, các lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh đã phát hiện và xử lý 2.675 vụ vi phạm, tăng 973 vụ so với năm 2024. Trong đó, vi phạm về buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu 132 vụ; hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ 65 vụ; gian lận thương mại, gian lận thuế 2.478 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 392 tỷ đồng, tăng khoảng 5 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Đặc biệt, nhiều vụ việc vi phạm có tính chất nghiêm trọng, phạm vi rộng đã được phát hiện, xử lý kịp thời; các hành vi vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm, giá và gian lận thương mại từng bước được kiểm soát, góp phần giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng cũng như các tổ chức, cá nhân kinh doanh hợp pháp.

Cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh và sự chủ động của người tiêu dùng trong lựa chọn, phản ánh thông tin về hàng hóa, dịch vụ sẽ góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, minh bạch và lành mạnh.

Nguyễn Huế