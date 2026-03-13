Công ty Điện lực Phú Thọ đảm bảo cung cấp điện phục vụ bầu cử

Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026, Công ty Điện lực Phú Thọ đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo thống kê, toàn tỉnh Phú Thọ có 3.705 tổ bầu cử, tương ứng với 3.705 khu vực bỏ phiếu. Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Phú Thọ đã chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương để nắm bắt danh sách các điểm tổ chức bầu cử và các địa điểm liên quan, từ đó xây dựng phương án cung cấp điện trước, trong và sau thời gian diễn ra cuộc bầu cử.

Đến thời điểm này, Công ty đã xây dựng phương án chi tiết cung ứng điện trên địa bàn toàn tỉnh, với phạm vi 133 xã và 15 phường. Đồng chí Phan Thanh An - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ cho biết: Đơn vị xác định công tác bảo đảm điện phục vụ bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Vì vậy, công ty đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát hệ thống điện tại các khu vực trọng điểm, đặc biệt là các điểm bỏ phiếu, trụ sở cơ quan hành chính, trung tâm chính trị của tỉnh và các địa điểm tổ chức kiểm phiếu.

Đội quản lý điện lực khu vực Mai Châu kiểm tra tình hình đảm bảo cấp điện phục vụ bầu cử tại Nhà văn hóa Tiểu khu 2, xã Mai Châu.

Công ty đã ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, xử lý và khắc phục toàn bộ các khiếm khuyết trên lưới điện; đồng thời phê duyệt phương án bảo đảm cấp điện phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư dự phòng và phương tiện; tổ chức trực lãnh đạo, trực vận hành, trực sửa chữa điện 24/24 giờ để kịp thời xử lý sự cố, giảm thiểu thời gian mất điện ảnh hưởng đến các địa điểm bầu cử và khách hàng. Trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử, các đơn vị không thực hiện công tác trên lưới điện, trừ trường hợp xảy ra sự cố hoặc tình huống bất khả kháng.

Hiện nay các đơn vị đã xây dựng kết dây lưới điện trung áp hợp lý đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, ổn định, tin cậy và đảm bảo chất lượng điện năng. Để bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định, liên tục trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử, các đơn vị đã tăng cường kiểm tra lưới điện, chú trọng ứng dụng các thiết bị công nghệ như camera nhiệt, PD online, flycam, máy ảnh siêu zoom để kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý các tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện.

Công tác kiểm tra, củng cố lưới điện được triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống. Bên cạnh đó, các đơn vị thực hiện cân đảo pha lưới điện hạ thế và kết dây lại lưới điện hạ áp nhằm giảm quá tải cục bộ máy biến áp do vận hành lệch pha, tối ưu hóa vận hành lưới điện hạ thế. Công ty cũng làm việc với các tổ chức mua buôn, bán lẻ điện nông thôn trên địa bàn để phối hợp thực hiện cân đảo pha, san tải lưới điện hạ thế thuộc phần khách hàng quản lý, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định.

Các đội quản lý điện lực khu vực đã tổ chức rà soát, thay thế các thiết bị như dao cách ly, cầu chì, aptomat, đầu cốt và các vật tư, thiết bị kém chất lượng có nguy cơ xảy ra sự cố. Đồng thời chủ động chuẩn bị các máy phát điện dự phòng để sẵn sàng huy động hỗ trợ cấp điện cho các phụ tải và địa điểm phục vụ sự kiện quan trọng khi cần thiết

Nhân viên điện lực kiểm tra, hướng dẫn sử dụng điện an toàn, đảm bảo cấp điện tại các khu vực bầu cử.

Theo phương án đã được triển khai, toàn bộ hệ thống lưới điện từ cấp điện áp 110kV đến trung thế và hạ thế trên địa bàn tỉnh đều được kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng. Công tác kiểm tra tập trung vào các trạm biến áp, đường dây trung thế cấp điện trực tiếp cho các khu vực có điểm bầu cử, khu vực trung tâm hành chính và các địa điểm phục vụ công tác điều hành bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Viết Công - Đội phó Đội Quản lý Điện lực khu vực Mai Châu cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Công ty, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền đến Nhân dân bảo đảm hành lang an toàn lưới điện cao thế, không thả diều, bóng bay... gần hành lang đường điện có nguy cơ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao thế, gây sự cố lưới điện. Đơn vị đã rà soát toàn bộ các tuyến đường dây và trạm biến áp cấp điện cho khu vực có điểm bỏ phiếu cũng như các cơ quan phục vụ công tác bầu cử. Đồng thời bố trí lực lượng trực vận hành 24/24 giờ, chuẩn bị sẵn sàng vật tư và thiết bị dự phòng để kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh, bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục cho các điểm bầu cử”.

Với sự chủ động và phối hợp đồng bộ các giải pháp, Công ty Điện lực Phú Thọ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh.

Thu Hà - Phạm Tân