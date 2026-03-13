MIVIKO Hùng Vương tiên phong cung cấp vật liệu chống cháy thụ động

Trong các vụ hỏa hoạn tại công trình, tốc độ cháy lan của vật liệu nội thất thường quyết định mức độ thiệt hại. Vì vậy, bên cạnh hệ thống phòng cháy, chữa cháy chủ động, nhiều quốc gia đã coi vật liệu chống cháy thụ động là “lá chắn đầu tiên” bảo vệ công trình. Tại Việt Nam, Công ty Cổ phần MIVIKO Hùng Vương đang tiên phong nghiên cứu và cung cấp các giải pháp vật liệu chống cháy thụ động ứng dụng công nghệ vật liệu mới.

Nghiên cứu từ nền tảng khoa học vật liệu

Quá trình nghiên cứu của MIVIKO Hùng Vương tập trung vào việc cải thiện khả năng chống cháy ngay trong cấu trúc vật liệu, thay vì chỉ xử lý bề mặt như các phương pháp truyền thống. Trên cơ sở ứng dụng công nghệ nano, các hợp chất chống cháy được đưa vào cấu trúc vi mô của vật liệu như gỗ, vải, MDF hoặc các vật liệu polymer, giúp tăng khả năng chịu nhiệt và làm chậm quá trình bắt lửa.

Ứng dụng công nghệ nano, các hợp chất chống cháy được đưa vào cấu trúc vi mô của vật liệu gỗ giúp tăng khả năng chịu nhiệt và làm chậm quá trình bắt lửa

Khi nhiệt độ tăng cao, các hợp chất này kích hoạt quá trình carbon hóa có kiểm soát, hình thành lớp than bảo vệ trên bề mặt vật liệu. Lớp than này có hệ số dẫn nhiệt thấp, đóng vai trò như một lớp cách nhiệt tự nhiên, góp phần hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa vào bên trong vật liệu.

Kết quả thử nghiệm cho thấy vật liệu sau xử lý có khả năng chậm cháy, hạn chế cháy lan và tự dập tắt khi nguồn lửa được loại bỏ, đồng thời giảm đáng kể lượng khói độc phát sinh trong quá trình cháy. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng, bởi trong nhiều vụ hỏa hoạn tại công trình, khói độc thường là nguyên nhân chính gây nguy hiểm cho người trong khu vực xảy ra sự cố.

Xu hướng phổ biến tại nhiều quốc gia

Trên thế giới, vật liệu chống cháy thụ động đã được đưa vào các quy chuẩn xây dựng từ nhiều thập kỷ trước. Tại Mỹ, các tiêu chuẩn của NFPA và hệ thống kiểm định UL yêu cầu vật liệu sử dụng trong công trình phải được đánh giá chặt chẽ về khả năng cháy lan và mức độ phát sinh khói.

Ở châu Âu, hệ thống phân loại Euroclass theo tiêu chuẩn EN 13501-1 chia vật liệu xây dựng theo mức độ phản ứng với lửa từ A1 (không cháy) đến F. Nhờ áp dụng các tiêu chuẩn này, nhiều quốc gia đã giảm đáng kể thiệt hại do hỏa hoạn trong các công trình dân dụng và công cộng.

Tại Nhật Bản, các quy định về vật liệu chống cháy đã được đưa vào Luật Xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, đặc biệt đối với các công trình công cộng và nhà cao tầng. Những kinh nghiệm này đang trở thành cơ sở tham khảo quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chuẩn xây dựng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tại Việt Nam

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã ban hành nhiều quy định nhằm tăng cường kiểm soát an toàn cháy nổ trong xây dựng. Đáng chú ý là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06:2022/BXD, trong đó quy định rõ yêu cầu đối với vật liệu sử dụng trong các hạng mục hoàn thiện như trần, vách, sàn hay vật liệu nội thất.

Theo ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần MIVIKO Hùng Vương: Các dòng vật liệu chống cháy thụ động do doanh nghiệp nghiên cứu và cung cấp đã được kiểm định và chứng nhận đáp ứng các yêu cầu của QCVN 06:2022/BXD, cho phép sử dụng trong hồ sơ nghiệm thu phòng cháy chữa cháy của các công trình xây dựng.

Sản phẩm gỗ chống cháy của MIVIKO Hùng Vương

Hiện nay, danh mục sản phẩm của doanh nghiệp bao gồm nhiều loại vật liệu phổ biến trong công trình như gỗ tự nhiên, ván ép Plywood, MDF, thảm trải sàn, rèm vải và sơn phồng chống cháy (intumescent). Điểm đáng chú ý là quá trình xử lý chống cháy vẫn giữ được đặc tính thẩm mỹ và cơ lý của vật liệu gốc, phù hợp với yêu cầu thiết kế kiến trúc.

Đề xuất giải pháp tại hội thảo của Bộ Xây dựng

Ngày 6/3/2026, tại hội thảo “Những quy định mới trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng” do Bộ Xây dựng chủ trì, đại diện Công ty Cổ phần MIVIKO Hùng Vương đã trình bày tham luận về vai trò của vật liệu chống cháy thụ động trong hệ thống an toàn công trình hiện đại.

Chuyên gia Công ty Cổ phần MIVIKO Hùng Vương trình bày nghiên cứu vật liệu chống cháy thụ động tại Hội thảo ngày 6/3/2026 ở Bộ Xây dựng.

Tại hội thảo, các chuyên gia của doanh nghiệp đã phân tích cơ chế hoạt động của vật liệu chống cháy, đồng thời đề xuất việc tích hợp giải pháp vật liệu chống cháy thụ động ngay từ giai đoạn thiết kế công trình, thay vì chỉ bổ sung ở giai đoạn hoàn thiện.

Theo đánh giá của nhiều đại biểu tham dự, hướng nghiên cứu và phát triển vật liệu chống cháy thụ động trong nước có ý nghĩa thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng an toàn công trình và mở ra thêm lựa chọn vật liệu đáp ứng các yêu cầu của quy chuẩn xây dựng hiện hành.

Trong bối cảnh các quy chuẩn kỹ thuật ngày càng hoàn thiện và yêu cầu về an toàn công trình ngày càng cao, việc chủ động nghiên cứu và phát triển các giải pháp vật liệu chống cháy thụ động được xem là hướng đi phù hợp. Những nỗ lực của các doanh nghiệp trong nước như MIVIKO Hùng Vương được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy việc ứng dụng các vật liệu an toàn hơn trong xây dựng, qua đó nâng cao mức độ bảo vệ cho người sử dụng công trình.

Đăng Khoa