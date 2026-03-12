Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử tại 5 xã Tề Lỗ, Yên Lạc, Tam Hồng, Liên Châu, Nguyệt Đức

Chiều 12/3, Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 do đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, khảo sát, nắm tình hình, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã: Tề Lỗ, Yên Lạc, Tam Hồng, Liên Châu, Nguyệt Đức.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh: Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Việt Cường - Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Nguyễn Việt Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi làm việc, khảo sát, nắm tình hình, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại buổi làm việc với 5 xã.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao mô hình tuyên truyền lưu động về bầu cử bằng xe đạp của xã Yên Lạc.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử 5 xã: Tề Lỗ, Yên Lạc, Tam Hồng, Nguyệt Đức, Liên Châu, đến thời điểm này, các địa phương đã triển khai đầy đủ, đúng tiến độ, thời gian quy định các bước của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đã hoàn thành việc phát thẻ cử tri.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử tại xã Tề Lỗ.

Các khu vực bỏ phiếu được trang trí theo đúng hướng dẫn, bảo đảm trang trọng, với đầy đủ hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ, bàn viết phiếu bầu, bàn bỏ phiếu, con dấu, tài liệu phục vụ bầu cử. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú về ngày bầu cử, thời gian, địa điểm bỏ phiếu và tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn các xã ổn định.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và thành viên đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử tại xã Nguyệt Đức.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao và biểu dương công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử 5 xã đã triển khai các nội dung, nhiệm vụ về công tác bầu cử đồng bộ. Các địa phương đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, bám sát quy định tại Luật Bầu cử và Kế hoạch của Ủy ban Bầu cử tỉnh, đảm bảo chất lượng, tiến độ, thời gian, nhiều nội dung thực hiện sớm; một số xã đã có những sáng kiến trong công tác tuyên truyền, tập huấn, diễn tập tổ chức bầu cử...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đồng chí Thường trực Đảng ủy 5 xã tiếp tục rà soát kỹ các khâu chuẩn bị; đôn đốc, kiểm tra để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không được lơ là chủ quan, phải có các phương án dự phòng. Các địa phương tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và xác định cuộc bầu cử là sự tập dượt để đánh giá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân dễ tiếp cận, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa của cuộc bầu cử trong toàn xã hội. Đảm bảo an ninh trật tự, y tế phục vụ cuộc bầu cử; thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo; thực hiện các bước trong công tác bầu cử đảm bảo an toàn, đúng quy định. Phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử; phấn đấu hoàn thành bầu cử sớm, đúng kế hoạch đề ra.

Thuý Hường