Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Cao Dương, Liên Sơn, Lương Sơn

Chiều 12/3, Đoàn công tác của Ủy ban Bầu cử tỉnh do đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại các xã Cao Dương, Liên Sơn, Lương Sơn.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy...

Tại xã Cao Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng đoàn công tác đã kiểm tra trực tiếp cơ sở vật chất, khánh tiết khu vực bỏ phiếu; nghe báo cáo công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử. Theo đó, xã Cao Dương có 7 đơn vị bầu cử, 47 khu vực bỏ phiếu (1 khu vực bỏ phiếu riêng tại Lữ đoàn thông tin 139). Tính đến thời điểm hiện tại, toàn xã có 26.687 cử tri.

Qua kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đề nghị Ban Chỉ đạo Bầu cử xã tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, rà soát từng phần việc. Lưu ý công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử. Tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ, chính xác danh sách cử tri, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn thông tin, đặc biệt là thiếu danh sách cử tri, mất quyền lợi của công dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng đoàn công tác kiểm tra khu vực bỏ phiếu tại xã Liên Sơn.

Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đến thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công và kiểm tra một số khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách cử tri tại xã Liên Sơn.

Xã Liên Sơn có 7 đơn vị bầu cử với 39 khu vực bỏ phiếu. Đến ngày 5/3, xã đã tổ chức xong 21 cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Hiện nay, cơ sở vật chất, nhân lực và các phương án đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử đã cơ bản hoàn tất.

Tại buổi khảo sát, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo 3 xã: Liên Sơn, Lương Sơn, Đà Bắc; nghe các địa phương báo cáo nhanh về công tác chuẩn bị bầu cử, những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp nhằm tổ chức cuộc bầu cử đảm bảo an toàn, trang trọng, ý nghĩa, thành công.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Lương Sơn. Ảnh Thuỳ Anh (xã Lương Sơn)

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đánh giá cao sự chủ động, chu đáo trong công tác chuẩn bị của các xã. Đồng chí nhấn mạnh: Ngày bầu cử đang đến gần, các địa phương cần tập trung bám sát địa bàn, phân công người có trách nhiệm phụ trách từng khu vực, điểm bỏ phiếu. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân nắm bắt được tinh thần chung, đi bầu cử đầy đủ, sáng suốt lựa chọn đại biểu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các thành viên tổ bầu cử phải hiểu biết sâu về các quy định để hướng dẫn, hỗ trợ cử tri; tập huấn cho cán bộ tham gia phục vụ bầu cử kỹ năng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Rà soát kỹ danh sách cử tri, tránh để xảy ra tình trạng lặp, sót; kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu bầu... Hoàn tất các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện để ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân.

