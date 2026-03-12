Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 6 xã: Hạ Hòa, Vĩnh Chân, Hiền Lương, Yên Kỳ, Đan Thượng, Văn Lang

Sáng 12/3, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra, nắm tình hình công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 6 xã: Hạ Hòa, Vĩnh Chân, Hiền Lương, Yên Kỳ, Đan Thượng, Văn Lang.

Lãnh đạo xã Hạ Hòa báo cáo công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, Ủy ban bầu cử các xã đã thành lập các tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu; thực hiện công tác tuyên truyền; lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách các ứng cử viên; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và trang trí khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu; đồng thời xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử.

Đến nay, các nội dung chuẩn bị cho cuộc bầu cử đảm bảo đúng tiến độ. Các địa phương đang tăng cường thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đến cử tri, góp phần tạo không khí sôi nổi, phấn khởi hướng tới ngày bầu cử 15/3.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền và đoàn công tác kiểm tra khu vực bỏ phiếu tại xã Hiền Lương.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Ủy ban bầu cử các xã đã chủ động xây dựng phương án tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tổ bầu cử; chuẩn bị địa điểm bỏ phiếu bảo đảm thuận lợi cho cử tri tham gia.

Khu vực bỏ phiếu số 1, xã Đan Thượng sẵn sàng cho ngày bầu cử 15/3.

Để đảm bảo cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đề nghị Ủy ban bầu cử các xã khẩn trương hoàn tất công tác trang trí tại các khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định; giữ gìn vệ sinh chung, triển khai các giải pháp đảm bảo điện, nước... Làm tốt công tác nắm tình hình, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; chuẩn bị tốt phương án xử lý các tình huống phát sinh nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát, theo dõi biến động cử tri và hoàn thành việc phát thẻ cử tri đúng thời hạn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tích cực đi bầu, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

