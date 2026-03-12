Bảo đảm chặt chẽ quy trình bầu cử

Khi ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang cận kề, công tác kiểm tra, giám sát tại các địa phương trong tỉnh được tăng cường ở tất cả các khâu, nhằm bảo đảm mọi bước trong quy trình bầu cử - từ công khai danh sách cử tri đến tổ chức bỏ phiếu, đều được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật.

Cán bộ xã Tân Mai kiểm tra, đóng dấu và hoàn thiện thẻ cử tri, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ ngày bầu cử.

Tại phường Thống Nhất, việc chuẩn bị cho ngày bầu cử được tiến hành khẩn trương nhưng vẫn bài bản, chặt chẽ. Đến nay, các khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Hệ thống bảng thông tin được bố trí khoa học, đặt ở vị trí dễ quan sát, giúp cử tri thuận tiện theo dõi, tìm hiểu trước khi đưa ra lựa chọn.

Cùng với việc công khai thông tin theo quy định, địa phương đã chủ động đổi mới hình thức tuyên truyền. Bên cạnh băng rôn, cờ hoa và hệ thống loa truyền thanh, các khu dân cư sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo để chuyển tải thông tin liên quan đến bầu cử. Cách làm này giúp thông tin đến với cử tri nhanh hơn, rộng hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận đầy đủ các nội dung liên quan đến bầu cử trước ngày bỏ phiếu.

Đồng chí Nguyễn Khánh - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Thống Nhất cho biết: Xác định bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vì vậy các khâu chuẩn bị đều được thực hiện nghiêm túc. Trong đó, công tác tuyên truyền được đặc biệt chú trọng nhằm giúp cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, đồng thời nắm được thông tin về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên. Theo đồng chí Khánh, sự đồng thuận của Nhân dân cùng với việc tuân thủ nghiêm quy trình bầu cử là yếu tố quan trọng để ngày bỏ phiếu diễn ra đúng luật, có ý nghĩa thực chất đối với đời sống chính trị - xã hội của địa phương.

Tại xã Trung Sơn, các bước chuẩn bị cho ngày bầu cử đến nay đã cơ bản hoàn tất. Địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử, đồng thời tổ chức 5 đơn vị bầu cử và 5 khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định. Việc phân chia đơn vị bầu cử, bố trí khu vực bỏ phiếu được tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm thuận tiện cho cử tri khi tham gia bỏ phiếu.

Đồng chí Đinh Hải Nam - Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn cho biết: Địa phương đặc biệt chú trọng khâu lập và niêm yết danh sách cử tri, kiên quyết không để xảy ra sai sót. Hệ thống chính trị từ xã đến khu dân cư đã trực tiếp đến từng hộ gia đình để rà soát, đối chiếu thông tin, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được ghi tên trong danh sách cử tri.

Sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền cũng tạo nên tâm thế tích cực trong Nhân dân. Bà Giàng Thị BLồng, người dân tộc Mông ở khu Nhồi, xã Trung Sơn chia sẻ: Qua theo dõi danh sách niêm yết và thông tin phát trên hệ thống truyền thanh, tôi thấy công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được thực hiện nghiêm túc, các bảng thông tin về ứng cử viên được niêm yết rõ ràng. Người dân chúng tôi rất kỳ vọng vào cuộc bầu cử lần này và sẵn sàng thực hiện quyền công dân của mình.

Không chỉ tại Thống Nhất hay Trung Sơn, nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng đang hoàn tất các phần việc cuối cùng. Tại phường Vĩnh Yên, việc rà soát cơ sở vật chất, kiểm tra hòm phiếu và xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự đã được triển khai đồng bộ, sẵn sàng cho ngày cử tri thực hiện quyền bỏ phiếu.

Theo đồng chí Nguyễn Tuấn Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử phường, mục tiêu cao nhất của địa phương là bảo đảm quá trình bỏ phiếu diễn ra an toàn, trật tự và đúng pháp luật. Các tổ bầu cử được chỉ đạo bố trí khu vực bỏ phiếu hợp lý, tạo thuận lợi cho cử tri, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình chuẩn bị để kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh.

Trên phạm vi toàn tỉnh, hoạt động kiểm tra, giám sát cũng được triển khai thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở. Các đoàn công tác của Ủy ban Bầu cử tỉnh trực tiếp xuống địa bàn nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn và kịp thời chấn chỉnh những nội dung còn vướng mắc. Qua kiểm tra cho thấy nhiều địa phương đã chủ động rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất, hoàn thiện hồ sơ ứng cử và niêm yết danh sách người ứng cử đúng quy trình, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Chỉ còn ít ngày nữa, cử tri cả nước sẽ trực tiếp thực hiện quyền lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình. Từ những bảng niêm yết danh sách cử tri tại khu dân cư, những khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo, đến các cuộc kiểm tra sát sao của các cấp... tất cả đang hướng đến một mục tiêu chung, đó là bảo đảm mỗi lá phiếu được thực hiện trong một quy trình minh bạch, đúng luật và có trách nhiệm.

Nguyễn Yến