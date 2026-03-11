Những điều cử tri cần biết: Ngày bầu cử toàn dân 15.3.2026

4 nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

2026-03-12 10:07:00 Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ xin trân trọng giới thiệu nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Điều 7 của Hiến pháp và Điều 1...

Bảo đảm chặt chẽ quy trình bầu cử

2026-03-12 07:02:00 baophutho.vn Khi ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang cận kề, công tác kiểm tra, giám sát...

Chí Đám tập trung cao điểm cho công tác bầu cử

2026-03-11 09:35:00 baophutho.vn Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt quan...

Mỗi lá phiếu, một niềm tin

2026-03-11 06:25:00 baophutho.vn Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại...

Tiểu sử và chương trình hành động ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm...

2026-03-10 21:40:00 baophutho.vn Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ trân trọng giới thiệu Tiểu sử và chương trình hành động ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 của...

Tiểu sử và chương trình hành động ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm...

2026-03-10 20:52:00 baophutho.vn Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ trân trọng giới thiệu Tiểu sử và chương trình hành động ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 của...