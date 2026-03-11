Quốc hội - Hội đồng nhân dân
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Những điều cử tri cần biết: Ngày bầu cử toàn dân 15.3.2026

Chủ Nhật, ngày 15/3/2026 là Ngày bầu cử toàn dân 2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cử tri cần mang theo Thẻ cử tri, tuân thủ đúng quy định và thực hiện quyền bầu cử.

Những điều cử tri cần biết: Ngày bầu cử toàn dân 15.3.2026

Những điều cử tri cần biết: Ngày bầu cử toàn dân 15.3.2026



 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Cử tri Toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội Quy định Nhiệm kỳ Nhân dân thẻ chủ
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bảo đảm chặt chẽ quy trình bầu cử

Bảo đảm chặt chẽ quy trình bầu cử
2026-03-12 07:02:00

baophutho.vn Khi ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang cận kề, công tác kiểm tra, giám sát...

Mỗi lá phiếu, một niềm tin

Mỗi lá phiếu, một niềm tin
2026-03-11 06:25:00

baophutho.vn Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại...

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long