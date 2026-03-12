Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Ba và phường Phú Thọ

Ngày 12/3, Đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh do đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã khảo sát, nắm tình hình và chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Thanh Ba và phường Phú Thọ. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn và đoàn công tác khảo sát, nắm tình hình và chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1, Nhà văn hóa khu 3 Vân Lĩnh, xã Thanh Ba.

Tại xã Thanh Ba, đoàn đã khảo sát tại khu vực bỏ phiếu số 1 đặt tại Nhà văn hóa khu 3 Vân Lĩnh và khu vực bỏ phiếu số 3 đặt tại Nhà văn hóa khu 8 Đồng Xuân; đồng thời nghe lãnh đạo địa phương báo cáo tổng hợp tình hình chung. Theo đó, xã Thanh Ba hiện có hơn 8.300 hộ dân với trên 21.000 cử tri. Xã đã thành lập Ủy ban bầu cử gồm 17 thành viên, 5 Ban bầu cử với 66 thành viên, 25 tổ bầu cử tại 25 khu vực bỏ phiếu với 399 thành viên. Đến nay, xã đã rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri tại các khu dân cư. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã được triển khai đúng quy trình; công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử được thực hiện theo đúng kế hoạch.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn và đoàn công tác kiểm tra khu vực niêm yết danh sách ứng cử viên và danh sách cử tri tại xã Thanh Ba.

Tại phường Phú Thọ, công tác chuẩn bị bầu cử được địa phương triển khai đồng bộ, khoa học. Đến nay, phường đã cấp phát 21 hòm phiếu chính và 21 hòm phiếu phụ cho 21 khu vực bỏ phiếu; hoàn thành việc in, viết và đóng dấu trên 19.500 thẻ cử tri, đồng thời cấp phát đầy đủ tài liệu, ấn phẩm bầu cử cho các tổ bầu cử. Các khu vực bỏ phiếu được trang trí khánh tiết bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định.

Nhìn chung, đến thời điểm khảo sát, công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định; các tổ chức phụ trách bầu cử đã được thành lập đầy đủ; việc lập và niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất, tuyên truyền và bảo đảm an ninh trật tự được thực hiện nghiêm túc, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn và đoàn công tác trao đổi với các thành viên tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1 đặt tại Nhà văn hóa khu 3 Vân Lĩnh, xã Thanh Ba.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Thanh Ba, phường Phú Thọ trong công tác chuẩn bị bầu cử. Đồng chí nhấn mạnh, cuộc bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Do đó, các địa phương cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn và đoàn công tác khảo sát, nắm tình hình và chỉ đạo công tác bầu cử tại phường Phú Thọ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Nội vụ sớm cấp phù hiệu cho ban bầu cử và các tổ bầu cử; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để các tổ bầu cử nắm vững quy trình nghiệp vụ, thực hiện đúng quy định. Các cấp, ngành, địa phương tiếp tục rà soát toàn bộ các khâu trong công tác chuẩn bị bầu cử; đẩy mạnh tuyên truyền để cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, tích cực tham gia bầu cử. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh; chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, y tế tại các khu vực bỏ phiếu; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết trang nghiêm, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn và đoàn công tác trao đổi với thành viên tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7 đặt tại Nhà văn hóa khu An Ninh Thượng, phường Phú Thọ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn yêu cầu các địa phương bảo đảm vận hành ổn định phần mềm hệ thống thông tin bầu cử; tiếp tục rà soát, cập nhật chính xác danh sách cử tri, nhất là cử tri vãng lai; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Đinh Vũ