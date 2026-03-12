Quốc hội - Hội đồng nhân dân
Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Hợp Lý, Liên Hòa, Hoàng An

Chiều 12/3, đoàn công tác của Ủy ban Bầu cử tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, Trưởng Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI tại Đơn vị bầu cử số 3 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Hợp Lý, Liên Hòa, Hoàng An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu làm việc với Ủy ban Bầu cử xã Hợp Lý.

Tại các địa phương kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đánh giá cao công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử. Đồng chí nhấn mạnh, hiện nay công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đang bước vào giai đoạn nước rút, vì vậy cần tập trung cao độ để hoàn thành các khâu còn lại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra khu vực bỏ phiếu tại thôn Chằm, xã Hoàng An.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong những ngày còn lại, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; đồng thời vận động Nhân dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, treo cờ Tổ quốc, tạo khí thế sôi nổi hướng tới ngày hội lớn của toàn dân. Bên cạnh đó, các địa phương cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, công bằng, khách quan. Đồng thời, tiếp tục tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên tổ bầu cử; tuyên truyền, hướng dẫn cử tri thực hiện bỏ phiếu đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra khu vực bỏ phiếu tại thôn Cộng Hòa, xã Liên Hòa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu các địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri tham gia bỏ phiếu; tích cực vận động cử tri đi bầu cử đầy đủ, đúng giờ quy định.

Hà Giang - Lưu Trường


