Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang khảo sát, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử

Ngày 12/3, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh do đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn khảo sát, nắm tình hình công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã Thanh Sơn, Tân Sơn, Thanh Thủy, Tam Nông.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu tại buổi khảo sát.

Qua khảo sát tại 2 xã Thanh Sơn và Tân Sơn cho thấy, các nội dung chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được triển khai thực hiện nghiêm túc. Xã Thanh Sơn có 7 đơn vị bầu cử, 28 khu vực bỏ phiếu, trên 27 nghìn cử tri. Xã Tân Sơn có 4 đơn vị bầu cử, 18 khu vực bỏ phiếu, trên 11.800 cử tri. Các khu vực bỏ phiếu được kiểm tra, rà soát, bố trí đảm bảo thuận lợi. Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, thông tin liên lạc phục vụ công tác bầu cử được chuẩn bị kỹ lưỡng. An ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo, tinh thần cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc phấn khởi, hướng về ngày bầu cử.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang khảo sát, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 6, xã Thanh Sơn.

Sau khi khảo sát thực tế, nắm tình hình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử 2 địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ, đảm bảo đúng quy trình, tiến độ theo quy định.

Đồng chí yêu cầu các xã tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử. Trọng tâm là tiếp tục rà soát, theo dõi biến động danh sách cử tri trên địa bàn, đặc biệt là những trường hợp công dân đủ 18 tuổi tính đến thời điểm trước ngày bầu cử, những trường hợp biến động dân cư để đảm bảo quyền lợi của công dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang cùng các đại biểu khảo sát tại khu vực bỏ phiếu số 1, xã Tân Sơn.

Đối với các khu vực bỏ phiếu, cần bố trí khoa học, đảm bảo trang trọng, niêm yết danh sách cử tri, người ứng cử ở vị trí thuận tiện, dễ theo dõi. Cùng với đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhất là tại các khu dân cư, tuyến đường chính; vận động Nhân dân chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, treo cờ Tổ quốc hướng tới ngày hội non sông.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên phát biểu, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Tại các xã Thanh Thủy, Tam Nông, công tác chuẩn bị bầu cử được tập trung cao độ. Xã Thanh Thủy có 5 đơn vị bầu cử, 25 khu vực bỏ phiếu, gần 19 nghìn cử tri. Xã Tam Nông có 6 đơn vị bầu cử, 34 khu vực bỏ phiếu, hơn 18.500 cử tri. Các xã đang hoàn thiện các điều kiện cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu. Danh sách cử tri hiện đang tiếp tục được kiểm tra, điều chỉnh để đảm bảo chính xác, đầy đủ.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực phát biểu, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang yêu cầu Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử các xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; tăng cường bám nắm địa bàn theo các nhiệm vụ được phân công, nắm bắt tình hình tư tưởng của Nhân dân, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý việc bảo vệ hòm phiếu, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu; phân công cán bộ hướng dẫn cử tri thực hiện đúng quy trình bỏ phiếu. Công tác kiểm phiếu, tổng hợp kết quả đảm bảo nhanh chóng, khoa học, chính xác, đúng quy định của pháp luật. Từ nay đến ngày 15/3, cần đẩy mạnh tuyên truyền về địa điểm và thời gian bỏ phiếu bằng nhiều hình thức để cử tri nắm rõ và tích cực tham gia thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Lê Hoàng