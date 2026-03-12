Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh khảo sát, nắm tình hình công tác chuẩn bị bầu cử

Ngày 12/3, Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh do đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc, khảo sát, nắm tình hình công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã: Mai Châu, Mai Hạ, Bao La, Mường Bi, Tân Lạc, Cao Phong, Mường Động.

Đồng chí Bùi Đức Hinh và đoàn công tác khảo sát, nắm tình hình công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Mai Hạ.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Văn Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh, cùng lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đoàn công tác khảo sát, nắm tình hình chuẩn bị bầu cử tại xã Mai Châu.

Đoàn công tác khảo sát khu vực bỏ phiếu bầu cử tại xã Bao La.

Đến thời điểm này, các địa phương cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử theo kế hoạch. Các xã đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách trích ngang và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND tỉnh, HĐND xã tại các khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ bầu cử được triển khai chủ động, bảo đảm theo kế hoạch.

Đoàn công tác khảo sát khu vực bỏ phiếu số 19, xã Mường Bi.

Các địa điểm bỏ phiếu được lựa chọn bảo đảm thuận tiện, an toàn, bố trí khoa học, đúng quy trình. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đúng định hướng, nội dung phù hợp, góp phần tạo sự đồng thuận của Nhân dân. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn các xã được duy trì ổn định, không có các vụ việc phức tạp phát sinh.

Đoàn công tác khảo sát khu vực bỏ phiếu tại xã Mường Bi.

Sau khi khảo sát thực tế tại một số khu vực bỏ phiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc, bài bản của các địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Đồng chí yêu cầu các địa phương tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh để tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Đoàn công tác khảo sát khu vực bỏ phiếu tại xã Tân Lạc.

Đồng chí Bùi Đức Hinh nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu các xã phải nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, bảo đảm thực sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

Đồng chí lưu ý, đối với các địa phương có cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số, cấp ủy, chính quyền phối hợp với các đơn vị, lực lượng trên địa bàn tăng cường tuyên truyền trực quan, qua hệ thống truyền thanh cơ sở, tuyên truyền lưu động về mục đích, ý nghĩa, thời gian, địa điểm bầu cử để cử tri phát huy trách nhiệm, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

Đoàn công tác khảo sát khu vực bỏ phiếu tại xã Cao Phong.

Đối với những địa bàn có hoạt động du lịch, dịch vụ lưu trú và thường xuyên có khách tham quan, đồng chí Bùi Đức Hinh yêu cầu chính quyền cơ sở phối hợp với lực lượng Công an và các đơn vị liên quan tăng cường quản lý, hướng dẫn các cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm việc khai báo, đăng ký tạm trú theo quy định; chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, không để phát sinh các yếu tố phức tạp trong thời gian diễn ra bầu cử.

Đồng chí Bùi Đức Hinh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Mường Động.

Đồng chí Bùi Đức Hinh đề nghị các xã rà soát, cập nhật kịp thời những biến động trong danh sách cử tri; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự. Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng bầu cử để kích động, chống phá. Phân công cán bộ trực tiếp hướng dẫn cử tri thực hiện việc bỏ phiếu đúng quy định; tổ chức kiểm phiếu đúng quy định của pháp luật.

Hồng Duyên