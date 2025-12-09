Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tạo động lực mới trong không gian kinh tế mở rộng

Sau khi hợp nhất, tỉnh Phú Thọ mới với quy mô hơn 9.361km2 và hơn 4 triệu dân đã trở thành trung tâm liên kết vùng trung du và miền núi phía Bắc. Tỉnh cũng sở hữu không gian phát triển rộng mở cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ. Trong bối cảnh này, hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) giữ vai trò then chốt trong việc tái cơ cấu chuỗi giá trị sản xuất - xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy thương mại - dịch vụ của địa phương.

Theo đánh giá, năm 2025 các ngành chế biến - chế tạo của tỉnh có mức tăng trưởng gần 30% so với năm trước

Nâng nền tảng xuất khẩu, mở dư địa thị trường mới

Theo đánh giá, năm 2025 giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng 26,8%. Trong đó, các ngành chế biến - chế tạo tăng 29,3%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 36,8 tỷ USD, tăng 5% so với năm trước, duy trì mức thặng dư thương mại ổn định. Các nhóm hàng chủ lực như linh kiện điện tử, gỗ, nông sản chế biến và dệt may tiếp tục giữ thị phần tại các thị trường truyền thống như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, đồng thời mở rộng sang Ấn Độ, Trung Đông và Nam Phi. Dữ liệu thống kê của Hải quan cho thấy mức độ mở rộng mạnh mẽ của hoạt động thương mại của tỉnh trong năm 2025. Riêng tháng 10/2025, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,117 tỷ USD, nhập khẩu đạt 3,111 tỷ USD, phản ánh sự cân bằng trong cán cân thương mại hàng hóa. Tính đến hết tháng 10/2025, xuất khẩu của tỉnh đạt 29,684 tỷ USD, nhập khẩu đạt 30,643 tỷ USD, nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu toàn tỉnh lên 60,327 tỷ USD. Theo đồng chí Dương Quốc Thắng, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh thì: Quy mô này khẳng định rõ vai trò dẫn dắt của khối doanh nghiệp chế biến - chế tạo và FDI trong việc hình thành trục công nghiệp - thương mại chủ lực của tỉnh. Cùng với đó, nhóm hàng chè - một trong những ngành hàng truyền thống của tỉnh đang đứng trước cơ hội lớn tại Ả Rập Xê Út, thị trường nhập khẩu hơn 30.000 tấn chè mỗi năm và có văn hóa tiêu dùng trà lâu đời. Mới đây nhất, tại hội nghị kết nối giao thương xuất khẩu giữa các tỉnh khu vực Đông Bắc với thị trường Trung Đông được tổ chức vào ngày 28/11/2025 vừa qua, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh đã nhấn mạnh: Hoạt động XTTM đã hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, phát triển thị trường trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu. Các sản phẩm thế mạnh của tỉnh được hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng và đưa vào các kênh phân phối hiện đại, mở ra cơ hội tiêu thụ ngày càng rộng lớn. Để đạt được những điểm nhấn đó, tỉnh đã tập trung đổi mới hoạt động XTTM; số hóa, liên kết vùng, kết nối giao thương xuất khẩu giữa các tỉnh với thị trường quốc tế. Trong đó, tập trung mở rộng xuất khẩu hướng đến các thị trường mới.

Nhóm hàng chè là sản phẩm chủ lực truyền thống của tỉnh cũng đang được đầu tư mạnh với việc đầu tư chuyên sâu về công nghệ chế biến để nâng cao chất lượng sản phẩm

Theo đánh giá, giai đoạn 2021 - 2025 chứng kiến nhiều biến động lớn như xung đột địa chính trị, biến động giá nguyên liệu, chi phí logistics tăng cao và yêu cầu xanh hóa chuỗi cung ứng. Trước thách thức này, Phú Thọ cũng đã chủ động chuyển đổi phương thức XTTM, kết hợp hài hòa giữa mô hình trực tiếp và trực tuyến, ứng dụng công nghệ số, hệ thống cơ sở dữ liệu thị trường và nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới. Toàn tỉnh đã biên tập và phát hành 66 bản tin công thương, 58.000 tờ rơi OCOP, xây dựng 83 phóng sự tuyên truyền nhằm tăng cường nhận diện sản phẩm địa phương. Đến nay, 209 sản phẩm OCOP của tỉnh đã vào được hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các sàn thương mại điện tử lớn, phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của XTTM trong tiêu thụ hàng hóa.

Xúc tiến xanh - số hóa - liên kết vùng - mở rộng thị trường trọng điểm

Theo đồng chí Dương Quốc Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương thì với lợi thế không gian phát triển mở rộng sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, bộ máy tinh gọn, chất lượng công chức được nâng lên và chuyển đổi số mạnh mẽ trong toàn hệ thống, chúng ta có đủ cơ sở để tin tưởng rằng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở sẽ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nhất là trong bối cảnh yêu cầu của thị trường nhập khẩu ngày càng khắt khe, nhiều doanh nghiệp địa phương, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn gặp khó khăn về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn xanh, kỹ năng thương mại số và năng lực xây dựng thương hiệu.

Bưởi đặc sản Đoan Hùng tiếp tục được hỗ trợ đạt và cấp các chứng nhận cao về chất lượng sản phẩm cũng như sản xuất an toàn

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc này, thời gian qua tỉnh đã tổ chức 17 lớp tập huấn XTTM, hội nhập quốc tế và kỹ năng kinh doanh số cho hơn 800 doanh nghiệp, hợp tác xã. Các chương trình tem QR, hỗ trợ bao bì, hướng dẫn đạt chứng nhận HACCP, GlobalGAP, ISO... được triển khai cho các sản phẩm như chè Long Cốc, bưởi Đoan Hùng, thịt chua, mật ong Thượng Tiến, cam Cao Phong... Trong giai đoạn tới, tỉnh Phú Thọ xác định XTTM là một trong những đột phá chiến lược. Theo đó, để đáp ứng yêu cầu đặt ra hoạt động XTTM sẽ tập trung theo hướng xanh - số hóa - liên kết vùng - hướng tới toàn cầu; ưu tiên đầu tư cho sản phẩm chủ lực, phát triển thương mại điện tử hiện đại và xây dựng hệ sinh thái xúc tiến số nhằm đưa các sản phẩm hàng hóa của tỉnh Phú Thọ tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Các mục tiêu trọng tâm gồm duy trì thị trường truyền thống như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Đồng thời, mở rộng sang Ấn Độ, Trung Đông và Nam Phi; xây dựng chuỗi giá trị khép kín cho ngành chè, gỗ, linh kiện điện tử; phát triển cụm công nghiệp chế biến tập trung và hệ sinh thái logistics; hoàn thiện nền tảng dữ liệu XTTM số.

Có thể nói, với sự chủ động của chính quyền và sự thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp, Phú Thọ đang từng bước khẳng định là trung tâm công nghiệp - thương mại hiện đại của khu vực trung du và miền núi phía Bắc khi không gian kinh tế mở rộng.

Mạnh Hùng