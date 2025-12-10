Vị thế Đất Tổ trong dòng chảy hội nhập

Tỉnh Phú Thọ - nơi cội nguồn của dân tộc, đã và đang khẳng định vai trò và vị thế mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Công tác đối ngoại được triển khai chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đặc biệt là trong lĩnh vực đối ngoại kinh tế, thu hút đầu tư và đối ngoại văn hóa, tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng của vùng Trung du – miền núi phía Bắc và cả nước.

Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã nghiêm túc, kịp thời quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, sau sự kiện lịch sử hợp nhất địa giới hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ 01/7/2025, tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy và tiếp tục thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý hoạt động đối ngoại theo Quy chế 272 và Kết luận 33-KL/TW của Bộ Chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn công tác của tỉnh tham dự Diễn đàn hợp tác Việt - Nhật tại Quảng Ninh vào ngày 25/11/2025

Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành các chương trình hành động cụ thể để triển khai Chỉ thị số 15-CT/TW về ngoại giao kinh tế và Chỉ thị số 25-CT/TW về đối ngoại đa phương. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, cũng xác định nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, tích cực hội nhập quốc tế là một trong những giải pháp then chốt. Sự thống nhất từ chủ trương đến hành động này đã tạo ra hành lang pháp lý và cơ sở chính trị vững chắc cho công tác đối ngoại địa phương, hướng tới mục tiêu phục vụ tối đa sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH).

Ngoại giao kinh tế được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, đóng vai trò “mũi nhọn” trong công tác đối ngoại của tỉnh. Phú Thọ đã tập trung xây dựng hình ảnh địa phương là điểm đến hấp dẫn, an toàn, và hiệu quả cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Doanh nghiệp nước ngoài được tạo điều kiện hoạt động hiệu quả tại các KCN, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững địa phương

Năm 2025, đặc biệt là sau hợp nhất, Phú Thọ đã đạt được những kết quả nổi bật trong thu hút đầu tư: Vốn FDI và DDI tăng mạnh: Đến tháng 11/2025, tỉnh thu hút 912,5 triệu USD vốn FDI, tăng 39% so với cùng kỳ. Vốn DDI ước đạt 62,3 nghìn tỷ đồng, cao hơn gần gấp 3 lần so với cùng kỳ, là minh chứng rõ ràng cho sức hút và niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh mới của Đất Tổ.

Doanh nghiệp tăng trưởng vượt bậc. Công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến đầu tư, xuất nhập khẩu được đẩy mạnh. Lũy kế đến nay, tỉnh có 40.900 doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 3.800, tăng 62,5% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch đề ra. Kim ngạch XNK ổn định: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng đầu năm đạt 60.325 triệu USD, cho thấy sự gắn kết hiệu quả giữa sản xuất trong nước và thị trường quốc tế. Đây là kết quả của việc triển khai ngoại giao kinh tế một cách chủ động, trực tiếp, có trọng tâm, trọng điểm.

Tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội hợp tác đầu tư thông qua nhiều kênh truyền thông đa dạng, từ các tạp chí kinh tế uy tín đến các nền tảng số, cơ quan báo chí lớn trong nước và quốc tế (JETRO, KORCHAM, EUROCHAM).

Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp dẫn dắt các đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại các thị trường tiềm năng, đồng thời tích cực đón tiếp và làm việc với nhiều tập đoàn kinh tế lớn trong nước và tổ chức quốc tế đến tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Hoạt động nổi bật là việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn AMATA (Thái Lan) dưới sự chứng kiến của hai Thủ tướng Việt Nam và Thái Lan. Đây là bước đi chiến lược nhằm thu hút đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị thông minh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp và đô thị hóa.

Việc triển khai hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới cũng được chú trọng thông qua việc xây dựng Bộ chỉ số đánh giá FTA Index, thể hiện cam kết của tỉnh trong việc hội nhập kinh tế quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Tỉnh chú trọng hoạt động ngoại giao văn hóa, du khách nước ngoài và đoàn hát xoan của tỉnh Phú Thọ

Phú Thọ là “Đất Tổ”, nơi lưu giữ hai Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan. Đây là lợi thế vô song để phát triển ngoại giao văn hóa - một trụ cột quan trọng trong việc nâng cao vị thế của tỉnh.

Công tác đối ngoại văn hóa được triển khai tích cực, bám sát Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 của Chính phủ. Tỉnh duy trì và tăng cường phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của 02 Di sản thế giới, cùng các di sản tiêu biểu của Vĩnh Phúc và Hòa Bình sau hợp nhất.

Phú Thọ đang tích cực hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận Mo Mường là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại và chuẩn bị Đề xuất hỗ trợ kỹ thuật đối với phát huy giá trị Hát Xoan và không gian lễ hội Đền Hùng. Những nỗ lực này không chỉ là trách nhiệm với di sản mà còn là cách thức hiệu quả nhất để quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Ngoại giao văn hóa được gắn kết chặt chẽ với ngoại giao chính trị và kinh tế, góp phần xây dựng thương hiệu địa phương: Tỉnh đã tổ chức và phối hợp tổ chức trên 40 sự kiện văn hóa – đối ngoại, đồng thời đẩy mạnh truyền thông đối ngoại với việc phát hành 12 ấn phẩm quảng bá đa ngôn ngữ và sản xuất 14 video quảng bá du lịch – văn hóa, thu hút hơn 1,8 triệu lượt tiếp cận trên nền tảng số. Việc đón tiếp chu đáo 11 đoàn quốc tế cấp tỉnh và tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế đã tạo ấn tượng tốt đẹp, qua đó quảng bá hiệu quả hình ảnh một Phú Thọ thân thiện, mến khách, giàu tiềm năng.

Bên cạnh đó, công tác đối ngoại nhân dân được củng cố thông qua các Hội hữu nghị và hoạt động thiết thực của cộng đồng kiều bào, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Phú Thọ và nhân dân các nước. Việc tiếp đón các đoàn Kiều bào về thăm, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư đã thắt chặt tình cảm, vận động được nguồn lực tri thức và vật chất đóng góp vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Những thành tựu trong công tác đối ngoại đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao vị thế của tỉnh Phú Thọ trong nước và trên trường quốc tế. Sự ổn định chính trị, môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn và nền tảng văn hóa sâu sắc đã tạo nên “sức mạnh mềm” và “sức hút” mới cho Đất Tổ.

Trong bối cảnh hợp nhất, việc thu hút vốn FDI và DDI tăng trưởng vượt bậc, cùng với việc mở rộng hợp tác quốc tế, đang tạo ra không gian phát triển mới cho tỉnh. Phú Thọ đang trở thành một động lực tăng trưởng quan trọng của vùng Trung du – miền núi phía Bắc, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển chung của cả nước.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy và sự triển khai linh hoạt, sáng tạo của chính quyền địa phương, công tác đối ngoại trong giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đảm bảo ngoại giao phục vụ phát triển một cách hiệu quả nhất, đưa Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững.

Lê Chung