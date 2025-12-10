Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định

Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của Nhân dân, Đội Quản lý Điện lực (QLĐL) khu vực Tam Đảo đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác quản lý, vận hành, đầu tư cải tạo củng cố lưới điện và ứng dụng khoa học công nghệ...

Đội QLĐL khu vực Tam Đảo được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành gần 280 km đường dây trung thế 35kV, 22kV; gần 340 km đường dây hạ thế; 347 trạm biến áp với tổng dung lượng 133.031kVA. Thực hiện kinh doanh bán điện cho gần 29 nghìn khách hàng tại các xã Tam Đảo, Đại Đình, Đạo Trù và một phần của xã Tam Dương Bắc. Với đặc điểm lưới điện trải dài theo các triền núi, địa hình phức tạp nhiều đồi núi, suối chia cắt... giao thông trắc trở nên công tác quản lý lưới điện gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong mùa mưa bão.

Công nhân Đội QLĐL khu vực Tam Đảo phối hợp với cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư Tam Đảo kiểm tra dây dẫn, trạm biếm áp, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, góp phần phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của Nhân dân, Đội QLĐL khu vực Tam Đảo đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng công tác quản lý, kỹ thuật vận hành, đầu tư cải tạo củng cố lưới điện và ứng dụng khoa học công nghệ... Cụ thể, hằng năm, căn cứ tình hình phát triển phụ tải, tình trạng vận hành lưới điện, Đội QLĐL khu vực Tam Đảo đã tham mưu cho Công ty Điện lực Phú Thọ đầu tư cải tạo, thay thế, nâng công suất các máy biến áp phù hợp nhu cầu phụ tải từng khu vực, đảm bảo không để xảy ra tình trạng quá tải kéo dài và điện áp thấp. Năm 2025, Đội QLĐL khu vực Tam Đảo đã được đầu tư hơn 25 tỷ đồng cải tạo, thay thế, nâng công suất trạm biến áp, nâng cấp tiết diện dây dẫn các khu vực trọng yếu, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Cùng với việc đầu tư sửa chữa, cải tạo củng cố lưới điện, Đội QLĐL khu vực Tam Đảo đã xây dựng và vận hành phương thức cấp điện tối ưu; nâng cao năng lực, hiệu quả trong hoạt động kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý dứt điểm các vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện; các vi phạm khác về an toàn điện; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách để nâng cao nhận thức của người dân về việc chấp hành các quy định về phòng chống cháy nổ, sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

Bên cạnh đó, đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện, kinh doanh điện năng, nâng cao chất lượng, độ tin cậy cung cấp điện; giảm tổn thất điện năng; đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định và sẵn sàng ứng phó với các sự cố xảy ra, cũng như giảm thiểu thời gian ngừng cung cấp điện đột xuất.

Ông Nguyễn Văn Hà - Trưởng bộ phận bảo trì, kỹ thuật, Công ty cổ phần đầu tư Tam Đảo chia sẻ: Những năm gần đây, chất lượng điện được cải thiện rõ rệt, tình trạng gián đoạn, ngưng cung cấp điện đột xuất đã được khắc phục, trừ trường hợp bất khả kháng. Nguồn điện cơ bản ổn định, điện áp đảm bảo vận hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Mong rằng, ngành Điện tiếp tục đầu tư, cải tạo nâng cao hơn nữa chất lượng lưới điện, đảm bảo phục vụ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Ông Nguyễn Thế Huy - Đội phó Đội QLĐL khu vực Tam Đảo cho biết: Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, không để xảy ra tình trạng quá tải cục bộ lưới điện, nhất là nhu cầu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và dịch vụ du lịch, Đội QLĐL khu vực Tam Đảo tiếp tục rà soát, nắm bắt nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn để tham mưu, đề xuất Công ty Điện lực Phú Thọ đầu tư xây dựng, lắp đặt thêm các trạm biến áp, nâng cấp tiết diện dây dẫn, hiện đại hóa lưới điện... Đồng thời, cam kết tiếp tục cải cách thủ tục, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng, rút ngắn thời gian cấp điện, giảm thiểu thời gian mất điện, đầu tư cải tạo lưới điện, đảm bảo chất lượng điện năng. Vận hành tốt hệ thống lưới điện thông minh để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tăng năng suất lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của Nhân dân.

Trần Tỉnh