Tạo chuỗi liên kết bền vững, mở đường đưa nông sản Đất Tổ vươn xa

Trong bối cảnh thị trường nông sản cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc tạo dựng những chuỗi liên kết bền vững, ổn định đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp trở thành yêu cầu cấp thiết. Dự án “Xây dựng mô hình liên kết tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ”, triển khai từ tháng 10/2023 đến tháng 12/2025, đã và đang cho thấy hiệu quả rõ nét, mở ra hướng đi bền vững cho nhiều hộ nông dân, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Tạo sức bật cho sản phẩm

Dự án do Hội Nông dân tỉnh chủ trì, hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP và nông sản theo chuỗi giá trị. Qua đó, các cấp Hội đóng vai trò “cầu nối” hỗ trợ nông dân từ sản xuất đến tiêu thụ; kết nối sản phẩm với hệ thống cửa hàng, đại lý, sàn thương mại điện tử; đồng thời đẩy mạnh quảng bá và hỗ trợ thông tin thị trường.

Thông qua quá trình triển khai, dự án đã khảo sát thực trạng, chuẩn hóa quy trình sản xuất, tổ chức tập huấn, kết nối tiêu thụ và thúc đẩy hình thành các mối liên kết bền vững giữa doanh nghiệp – hợp tác xã – người dân. Đây được xem là giải pháp căn cơ để nâng cao giá trị gia tăng, ổn định thu nhập và mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP và nông sản địa phương.

Cơ sở sản xuất thịt chua của HTX thịt chua Thanh Sơn – Phú Thọ

Thành lập năm 2021 với 7 thành viên, HTX thịt chua Thanh Sơn – Phú Thọ, xã Thanh Sơn xác định mục tiêu đưa món ăn thịt chua truyền thống của đồng bào Mường trở thành sản phẩm hàng hóa chất lượng cao. Được hướng dẫn bởi chính quyền địa phương và các cấp Hội, HTX đã đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất khép kín với đầy đủ máy móc hiện đại như máy trộn, máy thái, máy hút chân không, kho ủ lên men, kho đông lạnh... Anh Đinh Quốc Bình - Giám đốc HTX, chia sẻ: Hiện nay, trên địa bàn xã Thanh Sơn có rất nhiều cơ sở sản xuất và chế biến thịt chua, do đó, để tạo được nét đặc trưng riêng, HTX luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, thực hiện đúng các quy trình sản xuất.Từ khâu chọn nguyên liệu, chúng tôi đặt tiêu chuẩn rất cao. Thịt phải tươi, sạch, có nguồn gốc rõ ràng, kết hợp sự pha trộn tỷ lệ gia vị theo công thức gia truyền tạo nên sản phẩm có vị thơm đặc trưng. Cùng quy trình sản xuất khép kín và kiểm soát chặt chẽ, sản phẩm nhanh chóng chiếm được lòng tin của người tiêu dùng...

Các sản phẩm Thịt chua của HTX thịt chua Thanh Sơn – Phú Thọ tham gia gian trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu tại nhiều tỉnh, thành

Nhờ sự hỗ trợ của dự án liên kết tiêu thụ, sản phẩm thịt chua ống nứa của HTX được chuẩn hóa nhãn mác (in 40.000 tem nhãn), kiểm soát chất lượng và sản lượng tiêu thụ đạt 89.800 hộp, vượt xa mục tiêu ban đầu (50.000 hộp). Hiện sản phẩm đã có mặt tại hơn 21 tỉnh, thành phố từ Bắc vào Nam như Hà Nội, Thái Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương...HTX hiện có các sản phẩm Thịt chua Ống nứa đạt OCOP 4 sao, Thịt thính đạt OCOP 4 sao, Thit chua tỏi ớt 4 sao, Thịt chua truyền thống 3 sao.

Được thành lập năm 2020 tại xã Phú Khê, HTX Nông nghiệp thực phẩm Thanh Lâm ban đầu có 9 thành viên, đến nay tăng lên 14. Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp sạch và chế biến trà thảo dược, HTX đã mạnh dạn tham gia dự án liên kết tiêu thụ để phát triển sản phẩm Trà hoa đu đủ – xạ đen tía. Anh Hoàng Trung Thắng - Giám đốc HTX Nông nghiệp thực phẩm Thanh Lâm chia sẻ: Mô hình thu hút 32 hộ dân tham gia, với tổng diện tích vùng nguyên liệu 7ha. Sản lượng thu hoạch đạt trên 15 tấn hoa tươi, tương đương 1,5 tấn khô – vượt mục tiêu 1,3 tấn khô ban đầu. Sản phẩm được tiêu thụ tại 10 cửa hàng OCOP, phân phối ra thị trường hơn 24.000 hộp, sản phẩm đạt OCOP 3 sao.

Mô hình sản phẩm Trà hoa đủ đủ - xạ đen tía HTX Nông nghiệp thực phẩm Thanh Lâm với tổng diện tích vùng nguyên liệu 7ha.

Năm 2024, doanh thu của HTX đạt 1,5 tỷ đồng, tạo việc làm cho 20 lao động địa phương với mức thu nhập trên 6 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, HTX còn nhận gia công, đóng gói trà cho nhiều đơn vị khác, cho thấy khả năng mở rộng chuỗi giá trị bền vững.

Hiệu quả rõ rệt từ mô hình liên kết

Không chỉ hỗ trợ các hộ nông dân, hợp tác xã, dự án còn hỗ trợ các cửa hàng tiêu thụ, đưa sản phẩm nông sản lên môi trường số như Mô hình duy trì và kết nối hệ thống cửa hàng tiêu thụ đã lựa chọn được 20 cửa hàng tại nhiều tỉnh, thành phố, kết nối tiêu thụ 23 sản phẩm OCOP tiêu biểu. Sau 6 - 12 tháng triển khai, doanh thu của các cửa hàng tăng trung bình 5 - 20%, trong đó có 2 cửa hàng tăng trên 20%; Mô hình hỗ trợ cung cấp thông tin, tiêu thụ nông sản trên các phương tiện thông tin. Hiện đã có 50 sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử giaothuong.net.vn, một nhóm Zalo với 100 HTX và hộ sản xuất được thành lập để hỗ trợ trao đổi thông tin thị trường. Fanpage “Nông sản Đất Tổ” cũng hoạt động tích cực, góp phần quảng bá sản phẩm rộng rãi.

Anh Hoàng Trung Thắng - Giám đốc HTX Nông nghiệp thực phẩm Thanh Lâm giới thiệu sản phẩm Trà hoa đu đủ – xạ đen tía tại gian trưng bày quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu

Song song đó, dự án đã tổ chức 12 lớp tập huấn cho 300 lượt hội viên, cung cấp kiến thức về xây dựng ý tưởng OCOP, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, thủ tục thành lập tổ hợp tác, kỹ năng giao dịch trên sàn điện tử và xúc tiến thương mại nông sản.

Hội nghị nghiệm thu dự án “Xây dựng mô hình liên kết tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ”

Đánh giá về kết quả triển khai, bà Lê Thị Quỳnh – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nhận định: Dự án có giá trị khoa học và thực tiễn rõ rệt. Việc xây dựng thành công mô hình liên kết tiêu thụ không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn mở ra hướng phát triển theo chuỗi giá trị, nâng cao đời sống hội viên, nông dân và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững...

Hội đồng nghiệm thu Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị đơn vị chủ trì tiếp tục hoàn thiện báo cáo, bổ sung các kiến nghị nhằm nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

Mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP và nông sản tại Phú Thọ đang chứng minh là hướng đi đúng đắn trong bối cảnh nông nghiệp cần những giải pháp bền vững, chuyên nghiệp hóa và gắn với thị trường. Từ những HTX nhỏ, mô hình đã mở đường cho sản phẩm địa phương vươn xa, góp phần khẳng định thương hiệu nông sản Đất Tổ trên bản đồ nông nghiệp cả nước.

Linh Nguyễn