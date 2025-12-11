Truyền thông hiệu quả, giảm nghèo bền vững

Triển khai Tiểu dự án 2, Dự án 6 truyền thông về giảm nghèo đa chiều thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Cao Dương đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp, đổi mới hình thức tuyên truyền giúp người dân được tiếp cận thông tin hữu ích, thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo.

Người dân thôn Thăng chủ động phát triển kinh tế gia đình đóng góp thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của xã.

Xã Cao Dương mới được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 3 xã: Thanh Sơn, Thanh Cao, Cao Dương, với tổng diện tích tự nhiên 113,373km2, dân số 36.394 người. Thời gian qua, tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của cấp trên, sự phối hợp của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng sự tin tưởng, đồng lòng của Nhân dân, UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều chương trình trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá đạt kết quả toàn diện, hiệu quả. Giai đoạn 2020 - 2025, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 14,91%. Năm 2025, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 100,5 tỷ đồng.

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, UBND xã đã ban hành kế hoạch triển khai Tiểu dự án 2, Dự án 6 truyền thông về giảm nghèo đa chiều. Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác giảm nghèo, giúp người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách giảm nghèo, từng bước xóa bỏ tâm lý trông chờ, ỷ lại, nỗ lực vươn lên, xã đã triển khai đồng bộ nhiều hình thức tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, tổ chức các hội nghị tư vấn, truyền thông trực tiếp.

Đồng thời, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; hội thảo, tọa đàm, đối thoại chính sách. Lồng ghép nội dung công tác giảm nghèo trong các buổi sinh hoạt khu dân cư và các cuộc họp thôn. Phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể lồng ghép nội dung giảm nghèo vào các hoạt động cộng đồng. Bên cạnh đó, tận dụng mạng xã hội, các nhóm zalo của thôn, xóm để chia sẻ thông tin về các chính sách mới, mô hình hay, cách làm hiệu quả”.

Người dân xã Cao Dương sử dụng máy móc hỗ trợ chế biến thức ăn cho gia súc, gia cầm để nâng cao hiệu quả kinh tế

Trưởng khu dân cư Sấu Thượng, bà Trần Thị Cần chia sẻ: Thôn có 226 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu, trong đó, người Mường chiếm 98%. Trong năm 2025, khu dân cư đã phát huy tinh thần đoàn kết, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Khu cùng Ban công tác mặt trận đã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chính sách hỗ trợ giảm nghèo để người dân nắm bắt, tìm hiểu, tiếp cận cũng như khơi dậy tinh thần tự lực, tự chủ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo của người dân. Nhờ đó, đến nay, thu nhập bình quân đầu người của khu ước đạt 75 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 92%; hộ nghèo chỉ còn 2 hộ, hộ cận nghèo còn 5 hộ...”.

Cùng với đó, việc phát huy hiệu quả các tổ công nghệ số cộng đồng đã hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số một cách dễ dàng. Người dân đã tích cực tham gia các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật, kiến thức, kinh nghiệm trong lao động sản xuất, phương thức hỗ trợ, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Đồng thời, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm, giáo dục nghề nghiệp, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin, trợ giúp pháp lý, trợ giúp xã hội và bình đẳng giới...

Đặc biệt, xã đã đẩy mạnh thực hiện thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo bền vững trực tiếp thông qua đội ngũ cán bộ mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội, để truyền tải thông tin về chuẩn nghèo đa chiều, tiêu chí thoát nghèo, rủi ro tái nghèo.

Đồng chí Hoàng Giang Nam - Trưởng Phòng Văn hóa -xã hội xã cho biết: Với địa bàn đặc thù, tập trung trên 84% đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là đồng bào Mường, Dao, xã đã đa dạng hình thức vận động, tuyên truyền, nhất là qua đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng dân tộc, những người có ảnh hưởng sâu rộng đến nhận thức và hành vi của cộng đồng. Thông qua họ, các chủ trương, chính sách về giảm nghèo được truyền tải gần gũi, dễ hiểu và thuyết phục hơn. Đồng thời, góp phần vận động người dân thay đổi tư duy, áp dụng các mô hình sản xuất mới, nâng cao ý thức tự lực vươn lên, từ đó tạo nền tảng cho giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương”.

Thực tế, qua triển khai công tác truyền thông về giảm nghèo, đa số người dân trên địa bàn xã đã được tiếp cận những thông tin hữu ích áp dụng vào thực tế; góp phần thực hiện tốt mục tiêu về giảm nghèo bền vững của xã. Giai đoạn 2020-2025, toàn xã có 226 hộ thoát nghèo; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,2% (năm 2020) xuống còn 2,15% (năm 2025). Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 62 triệu đồng.

Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh các chương trình truyền thông theo hướng đến gần hơn với từng hộ dân, tăng cường các buổi tuyên truyền trực tiếp kết hợp với các hình thức truyền thông hiện đại. Đồng thời, đẩy mạnh việc hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ viễn thông, ứng dụng công nghệ thông tin, giúp người nghèo, hộ nghèo và cận nghèo chủ động hơn trong tiếp cận chính sách, tìm kiếm nguồn hỗ trợ cũng như học hỏi kinh nghiệm, giải pháp để thoát nghèo bền vững, phấn đấu hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo vào năm 2030.

Lệ Oanh