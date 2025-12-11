Nhìn ra tỉnh bạn
Núi Bà Đen đón khách trở lại sau hai tháng đóng cửa

Ban Quản lý khu du lịch quốc gia núi Bà Đen mở cửa hoạt động leo núi sau hơn hai tháng đóng cửa vì ảnh hưởng mưa bão.

Ngày 10/12, đại diện Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen cho biết hoạt động leo núi, dã ngoại tại khu vực này sẽ được nối lại từ ngày 12/12. Hiện tại, đơn vị chỉ mở tuyến đường bộ men theo hệ thống cột điện (đường Cột Điện).

Để đảm bảo an toàn, du khách chỉ được phép xuất phát trong khung giờ 5h-11h hằng ngày và bắt buộc đăng ký thông tin tại chốt bảo vệ dưới chân núi. Quy định này nhằm giúp đơn vị quản lý kiểm soát số lượng người, phục vụ công tác cứu hộ khi có sự cố.

Đỉnh Núi Bà Đen. Ảnh: Hải Triều

Ban quản lý lưu ý hệ thống đường dây cáp điện tại tuyến Cột Điện đang trong quá trình tháo dỡ, thi công. Du khách cần quan sát, tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng chức năng để tránh tai nạn. Đơn vị này cũng công bố số điện thoại đường dây nóng để hỗ trợ người leo núi trong tình huống khẩn cấp.

Ngoài các yêu cầu về an toàn, người leo núi không được mang theo vật liệu nổ, hóa chất độc hại và xả rác ra môi trường rừng. Các hành vi xâm hại cây rừng, hái lượm tài nguyên trong khu vực bảo tồn đều bị xử lý.

Một cung đường leo lên đỉnh Bà Đen. Ảnh: Trần Sang

Trước đó, hoạt động trekking núi Bà Đen bị tạm dừng từ đầu tháng 10/2025 do ảnh hưởng của bão Bualoi. Mưa lớn kéo dài khiến địa hình đồi dốc bị sạt lở cục bộ, trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách.

Núi Bà Đen cao 986 m, là ngọn núi cao nhất miền Nam. Ngoài hệ thống cáp treo đưa khách lên chùa Bà và đỉnh núi, nơi đây thu hút đông đảo giới trẻ trải nghiệm leo núi đường bộ vào các dịp cuối tuần.

Nguồn vnexpress.net


 Từ khóa: Ban Quản lý Đóng cửa Leo núi Khu du lịch Quốc gia Lực lượng chức năng Du khách Mưa bão Mưa lớn kéo dài Đường dây nóng
Đà Nẵng mở lớp dạy tiếng Hàn cho tài xế xích lô

Đà Nẵng mở lớp dạy tiếng Hàn cho tài xế xích lô
2025-12-10 13:25:00

Lớp đào tạo ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc do Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng mở cho đội ngũ đạp xích lô từ ngày 7/12, nhằm phục vụ thị trường khách quốc tế lớn nhất của thành phố.

An Giang thúc đẩy khai thác du lịch cộng đồng

An Giang thúc đẩy khai thác du lịch cộng đồng
2025-12-06 09:25:00

Sở hữu tài nguyên văn hóa Chăm, Khmer và cảnh quan độc đáo, du lịch cộng đồng tại An Giang vẫn chưa phát huy hết tiềm năng để tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Độc đáo di tích Lăng Hoàng Gia ở Gò Công

Độc đáo di tích Lăng Hoàng Gia ở Gò Công
2025-12-03 18:07:00

Không chỉ độc đáo về kiến trúc, Lăng Hoàng Gia - nơi thờ tự một dòng họ tài đức cùng nhiều bí ẩn về tấm bia lưu lạc 140 năm và gò Sơn Qui nước ngọt quanh năm.

