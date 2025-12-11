Kinh tế - xã hội bứt phá mạnh mẽ

Năm 2025, khi bộ máy mới vừa định hình sau sắp xếp tổ chức, GRDP của tỉnh tăng 10,52%, quy mô nền kinh tế đạt trên 412 nghìn tỷ đồng, thu hút đầu tư mới đạt 1,51 tỷ USD, giải ngân đầu tư công vượt ngưỡng kế hoạch. Những con số ấy đến từ những thay đổi rất thật. Đó là bộ máy gọn hơn, trách nhiệm rõ hơn, phối hợp liền mạch hơn với tinh thần “không chờ hệ thống ổn định mới làm việc” mà chủ động vào cuộc ngay từ ngày đầu.

Tinh gọn bộ máy, mở lối tăng trưởng

Sau sáp nhập, lượng công việc tăng mạnh, thủ tục đất đai - đầu tư yêu cầu xử lý gấp, nhiều dự án cần tháo điểm nghẽn ngay. Nhưng thay vì chậm lại để “ổn định tổ chức”, các cơ quan đồng loạt tăng tốc. Chủ tịch UBND xã Liên Sơn Bùi Quốc Hoàn chia sẻ: “Khó thì nhiều nhưng sự phối hợp tỉnh - xã nay rõ ràng hơn. Hồ sơ chuyển đi - đến có thời gian cụ thể, nên việc không bị dồn lại”. Sự thay đổi trong cách vận hành cho thấy bộ máy mới không chỉ tinh gọn về cấu trúc mà còn mạch lạc hơn trong trách nhiệm và tiến độ.

Cải cách hành chính chuyển động theo cách người dân cảm nhận được: 98% hồ sơ giải quyết đúng hạn; các thủ tục đất đai, đầu tư, doanh nghiệp được rút ngắn; hệ thống số - từ Trung tâm Phục vụ hành chính công đến các điểm một cửa cấp xã vận hành ổn định. Chị Đặng Bích Dung ở phường Việt Trì nói: “Trước đây phải đi lại vài lần, giờ cán bộ hướng dẫn rất rõ. Người dân yên tâm”. Những tín hiệu nhỏ ấy cộng lại tạo thành thay đổi lớn.

Phường Việt Trì - đô thị trung tâm đang đổi mới mạnh mẽ với hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, hiện đại.

Trong bức tranh kinh tế, chỉ sau một thời gian vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, GRDP của tỉnh tăng 10,52%, quy mô nền kinh tế đạt 412,4 nghìn tỷ đồng - mức tăng tương đương 55,5 nghìn tỷ đồng so với năm 2024. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chủ lực: Sản xuất máy tính, thiết bị điện tử đạt 34 triệu sản phẩm, tăng gần 75%; doanh thu linh kiện điện tử đạt 314,5 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 38%. Thương mại - dịch vụ phục hồi mạnh, tổng mức bán lẻ đạt 199,1 nghìn tỷ đồng, tăng 15,2%.

Thu ngân sách nhà nước đạt 57.409 tỷ đồng, vượt 27,5% dự toán - mức tăng cao hiếm thấy trong nhiều năm. Đầu tư công ước giải ngân đạt 95%, nhiều dự án hạ tầng liên vùng, khu công nghiệp, đô thị được đẩy nhanh tiến độ. Môi trường đầu tư tiếp tục khởi sắc với 1,51 tỷ USD vốn FDI và hơn 260 nghìn tỷ đồng vốn DDI đăng ký mới và tăng thêm.

Phát biểu tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn nhấn mạnh tinh thần điều hành của năm 2025: Giải quyết dứt điểm điểm nghẽn; nâng hiệu quả quản trị; tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển; phục vụ người dân tốt hơn.

Đó cũng là lời giải thích thuyết phục nhất cho quỹ đạo tăng trưởng đang mở rộng.

Chuyển động từ đời sống

Nếu kinh tế bứt phá tạo dựng niềm tin vào mô hình mới, thì trong đời sống xã hội, sự chuyển động hiện lên từ những điều gần gũi nhất. Một trường học vùng khó được xây mới, một gia đình nghèo thoát cảnh thiếu thốn nhờ chính sách trúng nhu cầu, một thủ tục y tế giảm thời gian chờ... tất cả góp phần tạo nên một năm 2025 ấm áp trong từng ngôi nhà, từng khu dân cư.

An sinh xã hội tiếp tục là điểm tựa vững chắc. Năm 2025, tỉnh giải quyết việc làm cho hơn 57.000 lao động, trong đó, hơn 3.000 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 2,7% theo chuẩn đa chiều; hơn 8.500 hộ được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ về nhà ở, sinh kế, y tế.

Giáo dục - y tế có bước tiến rõ rệt, cả về chất lượng lẫn dịch vụ. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia tăng lên 84%, nhiều phòng học tạm, lớp học xuống cấp được xóa bỏ. Ở ngành y tế, số giường bệnh đạt 43 giường/1 vạn dân, bác sĩ đạt gần 14 người/1 vạn dân, bảo hiểm y tế bao phủ hơn 94% dân số.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, các giá trị truyền thống được bảo tồn tốt hơn nhờ 86% khu dân cư đạt chuẩn văn hóa, hoạt động lễ hội - du lịch được tổ chức bài bản, góp phần tăng thu nhập cho cộng đồng dân cư. Một chủ homestay ở Thanh Thủy cho biết: “Khách đến đông là nhờ các tuyến đường mới hoàn thành và tỉnh quảng bá nhiều hơn. Người dân vùng du lịch cũng có thêm động lực làm dịch vụ”.

Quản lý tài nguyên - môi trường chuyển biến theo hướng rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả. Tỉnh tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm khoáng sản, đất đai; nhiều điểm nóng tồn tại kéo dài được giải quyết dứt điểm. Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đô thị đạt trên 95%, khu vực nông thôn đạt trên 70%; các dự án xử lý rác, nước thải được thúc đẩy nhanh. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục lan rộng, với số xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tăng đều, thiết chế văn hóa - hạ tầng vùng nông thôn được cải thiện. Bên cạnh đó, quốc phòng - an ninh được giữ vững, an ninh trật tự cơ bản ổn định; vi phạm pháp luật giảm ở nhiều nhóm; công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư được thực hiện nghiêm túc.

Trong thời điểm HĐND tỉnh khóa XIX đang họp, xem xét và thảo luận 25 nghị quyết quan trọng, những kết quả của năm 2025 không chỉ là “điểm tựa” cho từng quyết sách mới, quan trọng hơn, đó là niềm tin rằng bộ máy mới đủ năng lực để biến nghị quyết thành hành động; mỗi mục tiêu đề ra đều có thể đo đếm bằng chuyển biến thật trong đời sống dân cư.

Phú Thọ bước vào năm 2026 với nền tảng mạnh hơn sau thử thách, với thực chứng rõ ràng về năng lực điều hành, và với độ chín để bứt phá xa hơn nữa - đúng kỳ vọng của cử tri, Nhân dân về một nền hành chính phục vụ và sự phát triển nhìn thấy được từng ngày.

Nguyễn Yến - Phương Thanh