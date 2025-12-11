Thói quen tưởng vô hại nhưng có thể làm hỏng iPhone

Úp màn hình hay để ngửa iPhone tưởng là một thói quen đơn giản nhưng lại trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội.

Thói quen này rất quen thuộc với người dùng iPhone nói chung và smartphone nói riêng, đặc biệt trong các buổi hẹn hò hay gặp mặt bạn bè. Không chỉ liên quan đến phép lịch sự, cách đặt điện thoại còn ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền của thiết bị.

Đặt úp màn hình iPhone có ưu và nhược điểm riêng.

Những người ủng hộ việc để màn hình ngửa cho rằng họ cần nhìn nhanh thông báo quan trọng để tránh bỏ lỡ cuộc gọi khẩn cấp. Ngược lại, không ít người lại chọn úp máy xuống bàn như một cách thể hiện sự tôn trọng với người ngồi đối diện, hạn chế việc bị phân tâm bởi tin nhắn hay mạng xã hội.

Tuy nhiên, việc đặt úp màn hình cũng gây ra nhiều tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng hành động này dễ tạo cảm giác “che giấu”, đặc biệt trong những tình huống nhạy cảm như buổi hẹn hò đầu tiên. Chủ đề này từng nhiều lần trở thành trào lưu thảo luận trên TikTok và X khi thu hút hàng triệu lượt tương tác.

Ở góc độ kỹ thuật, việc đặt iPhone úp xuống mặt bàn có thể khiến màn hình dễ bị trầy xước hơn. Khi người dùng cầm máy vội vàng, kéo lê trên mặt bàn gồ ghề hoặc đặt trên bề mặt nhiều bụi cát, kính bảo vệ rất dễ xuất hiện vết xước nhỏ. Theo một số kỹ thuật viên sửa chữa, đây là nguyên nhân phổ biến khiến màn hình iPhone xuống cấp nhanh dù máy vẫn còn mới.

Trong khi đó, nhiều người lo ngại việc để ngửa iPhone sẽ làm camera sau hoặc màn hình dễ hư hỏng nếu có vật cứng rơi trúng. Tuy vậy, ống kính camera thường được phủ vật liệu có độ cứng cao hơn kính màn hình, giúp hạn chế trầy xước trong điều kiện sử dụng thông thường.

Thực tế cho thấy, không có lựa chọn nào là hoàn toàn đúng hay sai. Mỗi thói quen đều có ưu và nhược điểm riêng, điều quan trọng hơn cả là cách người dùng bảo vệ thiết bị. Miếng dán cường lực cho màn hình và ốp lưng bảo vệ cụm camera vẫn được xem là giải pháp hiệu quả nhất để hạn chế rủi ro va đập, trầy xước.

Cuối cùng, dù úp hay ngửa iPhone, việc sử dụng lịch sự và tôn trọng người đối diện vẫn là yếu tố quan trọng hơn cả.

Nguồn vov.vn