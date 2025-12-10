Microsoft công bố khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay tại châu Á

Biểu tượng Microsoft tại một cửa hàng ở New York, Mỹ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 9/12, Tập đoàn công nghệ toàn cầu Microsoft đã công bố kế hoạch đầu tư 17,5 tỷ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) của Ấn Độ.

Giám đốc điều hành Microsoft, ông Satya Nadella tuyên bố đây là khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của tập đoàn này tại châu Á.

Trên mạng xã hội X, ông Nadella nhấn mạnh để hỗ trợ tham vọng của Ấn Độ, Microsoft cam kết đầu tư 17,5 tỷ USD để giúp quốc gia Nam Á này xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ năng và năng lực chủ quyền cần thiết cho lĩnh vực AI.

Hồi đầu năm nay, ông Nadella cũng đã công bố kế hoạch đầu tư 3 tỷ USD vào Ấn Độ để phát triển AI và cơ sở hạ tầng đám mây trong 2 năm tới.

Trong năm nay, ngoài Microsoft, một số tập đoàn công nghệ toàn cầu khác cũng đã công bố các khoản đầu tư lớn vào Ấn Độ, nhằm thu hút thêm người dùng tại quốc gia đông dân nhất thế giới và nền kinh tế lớn thứ năm toàn cầu này.

Hồi tháng 10, Google tuyên bố sẽ đầu tư 15 tỷ USD vào Ấn Độ trong 5 năm tới để xây dựng trung tâm dữ liệu lớn và cơ sở trí tuệ nhân tạo tại quốc gia này. OpenAI cũng cho biết sẽ mở văn phòng tại Ấn Độ để phát triển hoạt động tại đây.

Nguồn TTXVN