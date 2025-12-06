Phụ huynh sốt sắng tìm ghế an toàn ô tô cho trẻ trước khi áp dụng xử phạt

Từ ngày 1/1/2026, quy định bắt buộc ô tô phải trang bị thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em khi di chuyển chính thức có hiệu lực. Trước thời điểm các chế tài xử phạt chính thức được áp dụng, thị trường ghế an toàn cho bé ghi nhận số lượng phụ huynh tìm mua tăng cao.

Nhân viên bán hàng tại một cửa hàng bán đồ trẻ em đang giới thiệu về mặt hàng ghế trẻ em

Theo ghi nhận của phóng viên, tại nhiều cửa hàng đồ dùng trẻ em trên địa bàn phường Việt Trì, đặc biệt là khu vực trung tâm, lượng khách hàng đến tìm hiểu và mua các loại ghế an toàn đã tăng mạnh trong thời gian gần đây. Các bậc phụ huynh đều thể hiện sự chủ động, sốt sắng trang bị kịp thời cho con em mình, tránh bị động khi quy định chính thức áp dụng.

"Gia đình tôi có con nhỏ, nghe thông tin về quy định này nên phải đi mua ngay. Ghế an toàn có nhiều mức giá, từ loại tầm trung 2- 6 triệu đồng đến dòng cao cấp hơn 10 triệu đồng. Tôi đang nhắm đến phân khúc khoảng 2,5 - 3 triệu đồng để vừa đảm bảo chất lượng, vừa phù hợp với tài chính gia đình," chị Trần Minh Trang (phường Nông Trang) chia sẻ trong lúc đang lựa chọn sản phẩm tại cửa hàng.

Nhiều gia đình trang bị 2 chiếc ghế an toàn ô tô cho trẻ em

Đại diện một cửa hàng mẹ và bé tại phường Việt Trì xác nhận, nhu cầu mua sắm tăng cao đột biến trong vài tháng trở lại đây. Khách hàng chủ yếu đến để tham khảo mẫu mã, tính năng và giá cả. Chủ cửa hàng cho biết: Phân khúc được phụ huynh ưa chuộng nhất là dòng tầm trung do cân bằng được chi phí và độ an toàn. Nhiều mẫu hàng hiện đang tạm hết tại cửa hàng do tổng kho phía dưới cũng đang “cháy” hàng và không kịp cung ứng.

Cũng theo khảo sát, sức mua ghế an toàn ô tô tập trung chủ yếu tại các phường trung tâm của thành phố. Trái lại, các cửa hàng tại khu vực xã, lân cận hầu như chưa bày bán sản phẩm này, cho thấy sự khác biệt rõ rệt về mức độ quan tâm và điều kiện sử dụng ô tô giữa các khu vực.

Bên cạnh việc mua mới, không ít phụ huynh lựa chọn giải pháp tối ưu chi phí bằng cách tìm mua ghế an toàn đã qua sử dụng (thanh lý) hoặc thuê. Trên các nhóm cộng đồng mạng xã hội, các bài đăng tìm mua ghế cũ với giá khoảng 2 triệu đồng hoặc tìm thuê trở nên phổ biến. Lý do là bởi nhu cầu sử dụng ghế an toàn của trẻ không kéo dài, khi trẻ lớn hơn sẽ phải thay đổi loại ghế phù hợp. Giá thuê hiện dao động từ 150.000 - 300.000 đồng/ngày hoặc 550.000 - 900.000 đồng/tuần tùy thuộc vào thương hiệu và chức năng của ghế.

Từ 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m sẽ bắt buộc phải ngồi ghế an toàn chuyên dụng trên ô tô (Ảnh do phụ huynh cung cấp)

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia khuyến cáo các bậc phụ huynh cần lựa chọn thiết bị bảo vệ phù hợp theo độ tuổi và thể trạng của con để đảm bảo an toàn tối đa: Trẻ sơ sinh (dưới 2 tuổi) nên dùng nôi chuyên dụng đặt quay về phía sau xe. Cách lắp đặt này giúp phân tán lực va chạm đều lên phần lưng và đầu trẻ, giảm nguy hiểm khi phanh gấp.

Trẻ nhỏ (khoảng 2 đến 6 tuổi) sử dụng ghế an toàn chuyên dụng, loại dễ lắp đặt, cố định chắc chắn. Trẻ lớn hơn (từ 6 tuổi trở lên) chuyển sang dùng ghế nâng rồi sau đó là đệm nâng (khoảng 8-10 tuổi) để dây an toàn của xe được định vị chính xác qua xương đòn và hông của trẻ.

Việc chuẩn bị sớm và lựa chọn đúng thiết bị là bước đi chủ động của các gia đình, không chỉ để tuân thủ luật mà quan trọng nhất là bảo vệ an toàn cho con em mình trên mọi hành trình.

Thùy Trang