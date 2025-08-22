Sạc pin xe điện ra sao để tối ưu hiệu suất và tuổi thọ sử dụng?

Giống như smartphone, pin xe điện được cho là hoạt động hiệu quả nhất khi được sạc trong khoảng từ 20% đến 80% để tối ưu cả hiệu suất và tuổi thọ.

Xe điện đang ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến nhờ chi phí vận hành thấp, công nghệ hiện đại và xu hướng xanh hóa giao thông. Tuy nhiên, nhiều người dùng vẫn băn khoăn về cách sạc pin làm sao cho đúng cách.

Người dùng nên áp dụng nguyên tắc sạc pin 80-20 nếu muốn duy trì hiệu suất.

Một trong những câu hỏi thường gặp là: Có cần sạc đầy 100% không? Hầu hết pin xe điện hiện nay là loại lithium-ion tương tự như pin trong phần lớn các thiết bị điện tử. Chính vì lý do này, các chuyên gia khuyến cáo nên áp dụng nguyên tắc 80-20 để duy trì hiệu suất và tuổi thọ pin.

Điều này có nghĩa là không nên để pin tụt dưới 20% hoặc sạc quá mức 80%. Khi pin đạt khoảng 80%, công suất sạc sẽ giảm đáng kể để tránh quá nhiệt, dẫn đến thời gian sạc từ 20% lên 80% nhanh hơn so với từ 80% lên 100%. Điều này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch chuyến đi nếu người dùng phải sử dụng trạm sạc công cộng.

Về thói quen sạc qua đêm, đây được xem là lựa chọn phổ biến của nhiều người, đặc biệt khi xe đỗ ở nhà. Hiện nay, hầu hết xe điện đều có tính năng tự ngắt khi pin đầy, điều này cho phép người dùng cài đặt mức sạc tối đa, chẳng hạn như 80%. Tuy nhiên, người dùng cũng cần sử dụng thiết bị sạc đạt chuẩn và tránh sạc ở những nơi không an toàn.

Pin xe điện có bị “chai” như pin điện thoại?

Câu trả lời là có, nhưng tốc độ chai chậm hơn nhiều. Pin xe điện thường có tuổi thọ từ 1.500 đến 2.000 chu kỳ sạc, tương đương khoảng 8-10 năm sử dụng bình thường. Các hãng xe cũng trang bị công nghệ làm mát và phần mềm quản lý thông minh để bảo vệ pin, do đó người dùng không cần quá lo lắng đến độ chai pin mà chỉ cần tránh để pin rơi về mức 0% thường xuyên.

Pin xe điện có thể chai, nhưng chu kỳ sạc tốt hơn so với smartphone.

Để tối ưu tuổi thọ pin và đảm bảo an toàn, người dùng nên hình thành những thói quen tốt như: không để xe phơi nắng gắt khi sạc, tránh sạc nhanh liên tục nhiều ngày, giữ pin ở mức 40-60% khi ít sử dụng và ưu tiên sạc tại các trạm đạt tiêu chuẩn.

Nhìn chung, mặc dù việc sạc pin xe điện không phức tạp nhưng cần được hiểu đúng cơ chế và hình thành thói quen hợp lý. Không nhất thiết phải sạc đầy 100%, cũng không cần né hoàn toàn sạc nhanh hay lo lắng khi sạc qua đêm. Quan trọng nhất là lắng nghe hướng dẫn từ nhà sản xuất vì mỗi mẫu xe có phần mềm quản lý pin riêng được thiết kế để bảo vệ tối ưu. Khi hiểu và sử dụng đúng cách, pin xe điện có thể phục vụ bền bỉ trong nhiều năm, từ đó mang lại trải nghiệm lái xe xanh, kinh tế và an toàn.

Nguồn vov.vn