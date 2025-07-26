Honda ADV350 2025 được nâng cấp công nghệ, giá vẫn giữ nguyên

Honda ADV350 2025 tại Malaysia được nâng cấp với màn hình màu TFT, kết nối Honda RoadSync cùng hàng loạt tiện ích mới nhưng vẫn giữ nguyên giá bán.

Honda chính thức ra mắt phiên bản ADV350 2025 dành cho thị trường Malaysia với nhiều nâng cấp về công nghệ và tiện nghi nhưng vẫn giữ nguyên giá bán đề xuất ở mức 33.999 RM (210 triệu đồng).

Điểm nổi bật của bản nâng cấp lần này là màn hình màu TFT-LCD 5 inch hoàn toàn mới cùng kết nối Bluetooth Honda RoadSync, cho phép người lái kết nối điện thoại thông minh để thực hiện cuộc gọi, điều khiển nhạc và chỉ đường trực tiếp từ tay lái thông qua cụm công tắc bốn chiều có đèn nền.

Về diện mạo, ADV350 2025 bổ sung hai tùy chọn màu mới là đỏ kim loại Moscato và xanh mờ ngọc trai Agile, bên cạnh tông đen mờ Gun Powder đã có trước đó. Một nâng cấp nhỏ nhưng hữu ích là đèn chiếu sáng tiện ích tích hợp trong cốp dưới yên, giúp dễ dàng tìm kiếm đồ vật trong không gian lưu trữ lên tới 48 lít, đủ chứa hai mũ bảo hiểm fullface. Khoang chứa đồ cũng được trang bị thêm vách ngăn tiện lợi và cổng sạc USB-C nằm trong ngăn đựng phía trước.

Xe còn sở hữu hàng loạt trang bị hỗ trợ người lái đáng chú ý như đèn xi-nhan tự tắt, kính chắn gió có thể điều chỉnh tay 4 vị trí với khoảng dịch chuyển 133 mm để tối ưu luồng gió và sự thoải mái. Một nâng cấp khác là hệ thống điều chỉnh tải trước từ xa cho giảm xóc sau, cho phép người dùng tinh chỉnh độ nhún phù hợp với điều kiện tải trọng hoặc mặt đường.

ADV350 vẫn sử dụng khối máy đơn xi-lanh SOHC 4 van, 330 cc làm mát bằng dung dịch, công nghệ Enhanced Smart Power+ (eSP+), cho công suất 28,9 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 31,9 Nm tại 5.250 vòng/phút. Xe dùng hộp số CVT truyền động dây đai, truyền lực đến bánh sau.

Hệ thống treo gồm phuộc trước hành trình ngược đường kính 37 mm, kết hợp giảm xóc đôi phía sau đã được nâng cấp. Hệ thống phanh đĩa đơn 256 mm phía trước và 240 mm phía sau, đi kèm ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo hai chế độ (có thể tắt).

ADV350 2025 có trọng lượng 186 kg, dung tích bình xăng 11,7 lít, chiều cao yên 795 mm và được trang bị hệ thống khởi động thông minh không cần chìa (keyless) áp dụng cho cả khởi động xe, mở yên và nắp bình xăng. Xe sử dụng vành đúc hợp kim với kích thước 15 inch phía trước và 14 inch phía sau, đi kèm lốp 120/70 trước và 140/70 sau.

Nguồn vov.vn