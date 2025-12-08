Sức chứa kỷ lục của chiếc minivan 8 chỗ Trung Quốc: 42 người

Chiếc Galaxy V900 của Geely đã xác lập một kỷ lục thế giới vừa kỳ quặc vừa khó tin: 42 người chui vừa bên trong.

Geely đang lấn sân vào phân khúc minivan cao cấp tại Trung Quốc với mẫu Galaxy V900 hoàn toàn mới, là xe điện mở rộng phạm vi (EREV), chứ không phải xe thuần điện.

Dù chưa bàn giao xe cho khách, V900 đã kịp gây chú ý bằng việc xác lập kỷ lục Guinness khá lạ.

Trong một chiến dịch quảng bá, Geely đã quyết định thử xem có thể “nhồi” bao nhiêu người vào trong xe. Họ tự tin tuyển hẳn 42 nữ vũ công vóc dáng nhỏ nhắn, và đáng ngạc nhiên là tất cả đều chui vừa chiếc minivan.

Kết quả đó giúp Geely lập kỷ lục Guinness về số lượng hành khách nhiều nhất từng được “nhồi” vào một chiếc xe loại này.

Nội thất có thiết kế hiện đại, với màn hình cỡ lớn. Ảnh: Geely

Galaxy V900 vốn được giới thiệu từ giữa năm 2024 dưới tên L380, phân phối bởi thương hiệu Công ty xe điện London (LEVC) thuộc sở hữu của Geely. Tuy nhiên, doanh số ảm đạm khiến hãng phải “làm lại từ đầu”, ra mắt xe tại Trung Quốc dưới thương hiệu Galaxy, đồng thời giảm giá tới 80.000 nhân dân tệ (298 triệu đồng). Tại Anh, L380 sẽ được bán trở lại vào năm sau dưới dạng xe thuần điện.

Bản V900 EREV dùng động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp 1.5L đóng vai trò máy phát điện, không truyền lực trực tiếp xuống bánh. Có hai tùy chọn pin 43,3kWh hoặc 50kWh, cho xe phạm vi hoạt động thuần điện tương ứng 165km và 202km.

Kích thước của V900 cũng thuộc hàng “khủng”: dài 5.360mm, rộng 1.998mm, cao 1.940mm, và chiều dài cơ sở 3.200mm.

Để tạo sự sang trọng, Geely gắn logo mạ vàng 24k ở trước và sau xe.

V900 có cấu hình 6 chỗ hoặc 8 chỗ, đi kèm loạt trang bị cao cấp như: bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình trung tâm 15,4 inch, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh Flyme Sound, tủ lạnh lưu trữ cỡ lớn...

Galaxy V900 được định vị là minivan cao cấp. Ảnh: Geely

Nguồn dantri.com.vn