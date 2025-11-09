Từ 10/11, phân làn, thay đổi tốc độ trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

{title}
Từ ngày 10/11, theo Quyết định số 1500/QĐ-CĐBVN của Cục Đường bộ Việt Nam, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai thí điểm phân làn và thay đổi tốc độ nhằm nâng cao an toàn và lưu thông thông suốt.
baophutho.vn Toyota luôn tiên phong trong chuyển đổi xanh, áp dụng công nghệ Hybrid và sản xuất xe điện hóa, nhằm giảm phát thải, tiết kiệm nhiên liệu,...
Trước áp lực cạnh tranh từ Trung Quốc, chi phí sản xuất cao và hạ tầng sạc chưa đồng bộ, các hãng ôtô lớn của châu Âu kêu gọi EU điều chỉnh kế hoạch cấm bán xe động cơ đốt...
Giống như smartphone, pin xe điện được cho là hoạt động hiệu quả nhất khi được sạc trong khoảng từ 20% đến 80% để tối ưu cả hiệu suất và tuổi thọ.
Honda ADV350 2025 tại Malaysia được nâng cấp với màn hình màu TFT, kết nối Honda RoadSync cùng hàng loạt tiện ích mới nhưng vẫn giữ nguyên giá bán.
Lexus Nhật Bản nâng cấp nhẹ mẫu MPV hạng sang LM với cải tiến cách âm và điều chỉnh vị trí nút điều khiển cửa trượt trên bản Executive. Động cơ hybrid LM 500h vẫn giữ nguyên,...
baophutho.vn Ngày 18/7, phiên đấu giá biển số xe trực tuyến tiếp tục chứng kiến nhiều mức giá kỷ lục. Trong đó, biển số ô tô 19A-999.99 của tỉnh Phú Thọ đã...
Trong khuôn khổ các hoạt động tái cấu trúc nhằm tiếp tục tồn tại trong hoàn cảnh đầy khó khăn, hãng sản xuất ô tô hàng đầu của Nhật Bản - Nissan đã phải đưa ra nhiều quyết định...