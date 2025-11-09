Từ 10/11, phân làn, thay đổi tốc độ trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Toyota Việt Nam: Đẩy mạnh công nghệ Hybrid và sản xuất xe điện hóa

2025-10-17 07:32:00 baophutho.vn Toyota luôn tiên phong trong chuyển đổi xanh, áp dụng công nghệ Hybrid và sản xuất xe điện hóa, nhằm giảm phát thải, tiết kiệm nhiên liệu,...

Gặp khó với xe điện, ngành ôtô châu Âu muốn lùi thời hạn cấm xe xăng

2025-09-13 06:40:00 Trước áp lực cạnh tranh từ Trung Quốc, chi phí sản xuất cao và hạ tầng sạc chưa đồng bộ, các hãng ôtô lớn của châu Âu kêu gọi EU điều chỉnh kế hoạch cấm bán xe động cơ đốt...

Sạc pin xe điện ra sao để tối ưu hiệu suất và tuổi thọ sử dụng?

2025-08-22 15:27:00 Giống như smartphone, pin xe điện được cho là hoạt động hiệu quả nhất khi được sạc trong khoảng từ 20% đến 80% để tối ưu cả hiệu suất và tuổi thọ.

Honda ADV350 2025 được nâng cấp công nghệ, giá vẫn giữ nguyên

2025-07-26 06:31:00 Honda ADV350 2025 tại Malaysia được nâng cấp với màn hình màu TFT, kết nối Honda RoadSync cùng hàng loạt tiện ích mới nhưng vẫn giữ nguyên giá bán.

MPV hạng sang Lexus LM nâng cấp nhẹ, bổ sung tiện nghi

2025-07-25 06:19:00 Lexus Nhật Bản nâng cấp nhẹ mẫu MPV hạng sang LM với cải tiến cách âm và điều chỉnh vị trí nút điều khiển cửa trượt trên bản Executive. Động cơ hybrid LM 500h vẫn giữ nguyên,...

Biển số ngũ quý 9 của Phú Thọ trúng đấu giá gần 3,9 tỷ đồng

2025-07-19 14:30:00 baophutho.vn Ngày 18/7, phiên đấu giá biển số xe trực tuyến tiếp tục chứng kiến nhiều mức giá kỷ lục. Trong đó, biển số ô tô 19A-999.99 của tỉnh Phú Thọ đã...