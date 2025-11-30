Zeekr 9X - SUV hybrid hạng sang giá từ 64.000 USD

Mẫu SUV cỡ lớn ra mắt vào tháng 9, dùng hệ thống truyền động lai xăng-điện với công suất 1.381 mã lực, treo khí nén, nhiều công nghệ tiên tiến.

Zeekr là thương hiệu con của Geely, ra mắt năm 2021 với tư cách hãng chuyên sản xuất xe điện, mục tiêu nhắm tới các đối thủ Nio và Tesla. Tuy nhiên, Zeekr sau đó thay đổi chiến lược và chuyển sang xe hybrid cắm sạc (PHEV). Mẫu đầu tiên là 9X - SUV đầu bảng của hãng - đã có mặt trên thị trường Trung Quốc trong tháng 9.

Zeekr 9X là một chiếc SUV cỡ lớn với kích thước dài x rộng x cao tương ứng 5.239 x 2.029 x 1.819 mm và chiều dài cơ sở đạt 3.169 mm. Để so sánh, 9X dài hơn 32 mm, rộng hơn 75 mm và thấp hơn 4 mm so với Mercedes GLS.

Mẫu Zeekr 9X trưng bày tại trụ sở chính của Geely tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. Ảnh: Minh Thủy

Kiểu dáng ngoại thất của 9X nổi bật với đèn pha LED hình chữ C cỡ lớn, lưới tản nhiệt lớn và hốc gió chủ động. 9X cũng sở hữu tay nắm cửa truyền thống và cụm đèn hậu hình tròn. Vành 22 inch với nhiều tùy chọn thiết kế.

Zeekr 9X trang bị tới 5 cảm biến LiDAR xung quanh thân xe. Hệ thống treo khí nén hai buồng với hệ thống kiểm soát giảm xóc liên tục van kép. Khoảng sáng gầm xe đạt 288 mm ở chế độ treo cao nhất. Ở chế độ thấp nhất, chiếc SUV này có chiều cao gầm 178 mm. Đèn pha có thể chiếu hình ảnh xuống mặt đường, tương tác với các tài xế và người đi bộ khác.

Zeekr 9X cũng có thể trang bị thanh ổn định chủ động 48 V, cho phép xe giảm thiểu tối đa hiện tượng nghiêng thân xe khi vào cua gấp. Hơn nữa, thanh ổn định chủ động cho phép nâng một bên thân xe trong trường hợp có nguy cơ va chạm, giúp tăng cường an toàn. Các chức năng thú vị khác bao gồm lái xe an toàn qua các hố ga hở và duy trì quỹ đạo lái sau khi lốp bị thủng ở tốc độ 120 km/h.

Khoang hành khách của Zeekr 9X có 6 ghế với bố cục 2+2+2. Bảng điều khiển trung tâm có một cụm lớn gồm hai màn hình 16 inch. Khách hàng cũng có thể chọn một màn hình 16 inch và được giảm giá 5.000 nhân dân tệ (khoảng 700 USD). Các tính năng khác của Zeekr 9X bao gồm màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió (HUD) 47 inch tích hợp công nghệ thực tế tăng cường.

Tùy thuộc vào từng phiên bản, Zeekr 9X trang bị bàn gập cho hành khách ở phải hàng ghế thứ hai, hỗ trợ phần thắt lưng 4 hướng, hệ thống massage 22 điểm cho hàng ghế đầu tiên và hàng ghế thứ hai, cùng rèm che nắng riêng tư cho mỗi cửa sổ bên. Hàng ghế thứ hai cũng có thể xoay 180 độ, tương tự mẫu Lynk & Co 900 của Geely đã ra mắt trước đó. Những điểm nhấn khác bao gồm cửa chỉnh điện và trợ lý giọng nói AI Eva, bên cạnh các nút bấm đóng và mở cửa.

Kích thước dài x rộng x cao tương ứng 5.239 x 2.029 x 1.819 mm và chiều dài cơ sở đạt 3.169 mm.

Phiên bản Zeekr 9X tiêu chuẩn trang bị hệ thống hỗ trợ người lái G-Pilot H7 với một cảm biến LiDAR và chip Nvidia Thor-U, cho tốc độ tối đa 700 TOPS. Phiên bản cao cấp nhất trang bị 5 cảm biến LiDAR (bao gồm một cảm biến 520-line) và hai chip Nvidia Thor-U, cho tốc độ tối đa 1.400 TOPS. Zeekr gọi hệ thống này là “phiên bản sẵn sàng cho L3”. Hệ thống có khả năng điều hướng giữa hai điểm trên chế độ lái tự động (NOA) và tự đỗ xe. Một điểm nổi bật khác là hệ thống lái khẩn cấp tự động (AES) có khả năng tránh va chạm ở tốc độ 130 km/h.

Phiên bản tiêu chuẩn Zeekr 9X sử dụng động cơ 2 lít kết hợp với hai môtơ điện, cho công suất 885 mã lực. Phiên bản 9X Max trang bị pin 55 kWh, cho phép xe di chuyển 300 km bằng điện trong điều kiện CLTC. Phạm vi hoạt động hỗn hợp ở chế độ PHEV đạt 1.200 km. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h là 3,9 giây.

Phiên bản hệ truyền động thứ hai kết hợp tương tự giữa động cơ đốt trong và các môtơ điện. Tuy nhiên, xe trang bị pin 70 kWh cho phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện là 380 km. Với bình xăng đầy, 9X có thể di chuyển tới 1.250 km. Phiên bản SUV cao cấp nhất sử dụng ba môtơ điện, cho công suất 1.381 mã lực. Xe có thể di chuyển tới 355 km chỉ với một lần sạc. Phạm vi hoạt động hỗn hợp là 1.165 km. Xe tăng tốc lên 100 km/h trong 3,1 giây.

Điều đáng chú ý là Zeekr 9X hỗ trợ công nghệ sạc 6C nhờ hệ thống điện áp cao 900 V. Hệ thống này cho phép sạc pin từ 20% lên 80% trong 8 phút 21 giây. Động cơ đốt trong ICE dưới nắp ca-pô xe có thể truyền điện đến pin, sạc từ 30% đến 80% trong 90 phút, ngay cả khi xe đang chạy trên đường cao tốc với tốc độ 120 km/h.

Zeekr 9X có 4 phiên bản. Phiên bản Max tiêu chuẩn trang bị hệ thống G-Pilot H7 và hệ dẫn động 4 bánh, cho công suất 885 mã lực. Giá bán 465.900 nhân dân tệ (65.310 USD). Phiên bản thứ hai, Ultra, cung cấp hàng ghế thứ hai thoải mái và rèm che nắng riêng tư cho mỗi cửa sổ bên. Giá bán 485.900 nhân dân tệ (68.110 USD).

Phiên bản Zeekr 9X Hyper sở hữu thanh ổn định chủ động 48 V, hỗ trợ bên hông chủ động cho ghế lái, hàng ghế thứ hai có thể xoay và hệ thống hỗ trợ lái G-Pilot H9 ADAS. Giá bán 559.900 nhân dân tệ (78.490 USD). Phiên bản Zeekr 9X cao cấp nhất với màu đen Obsidian có giá 599.900 nhân dân tệ (84.100 USD).

Khách hàng mua Zeekr 9X trước ngày 31/12 sẽ được giảm giá 10.000 nhân dân tệ (1.400 USD). Do đó, giá bán của chiếc SUV này hiện dao động 455.900-589.900 nhân dân tệ (63.910-82.690 USD).

Mặc dù Zeekr tuyên bố khi ra mắt rằng 9X sẽ cạnh tranh với Porsche Cayenne và Range Rover, nhưng đối thủ thực sự chỉ có hai: Aito M9 và Li Auto L9. Trong phân khúc trên 400.000 nhân dân tệ, đây là những mẫu xe năng lượng mới được giới phê bình đánh giá cao và thành công về mặt thương mại.

