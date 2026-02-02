Ra mắt phiên bản nâng cấp của CR-V e:HEV trên thế hệ thứ 6 của Honda Việt Nam

Ngày 2/2, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ ra mắt phiên bản nâng cấp của CR-V e:HEV trên thế hệ thứ 6 của Honda Việt Nam (HVN).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga tặng hoa chúc mừng Công ty Honda Việt Nam đã thành công trong việc lắp ráp mẫu xe Honda CR-V phiên bản HEV.

Ra mắt lần đầu năm 2023, Honda CR-V thế hệ thứ 6 nhanh chóng khẳng định vị thế với sự đánh giá cao từ các chuyên gia và khách hàng trong nước nhờ những giá trị nổi bật: “Thiết kế thể thao - Vận hành mạnh mẽ - An toàn tiên tiến - Tiện nghi tối đa”. Kể từ khi ra mắt, Honda CR-V tự hào khi được vinh danh với 2 Giải thưởng danh giá “Ô tô của năm 2023” toàn thị trường và “Ô tô của năm 2023” phân khúc xe Crossover cỡ C do báo VnExpress tổ chức. Tại Better Choice Awards, dòng xe cũng đã vinh dự được nhận giải thưởng “Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình” năm 2024 và giải thưởng “Xe Hybrid của năm 2025”.

Lãnh đạo Tổng Công ty máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam chúc mừng Công ty Honda Việt Nam.

Tiếp nối thành công trong phân khúc C-SUV được khách hàng quan tâm và mong đợi, HVN chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của Honda CR-V e:HEV trên thế hệ thứ 6 với thông điệp “Định thế tiên phong” nhằm nâng cấp trải nghiệm cho khách hàng thông qua những giá trị nổi bật với kiểu dáng thể thao, nội thất 5 chỗ rộng rãi, hiện đại, hệ thống động cơ Hybrid mạnh mẽ, thân thiện với môi trường và tiết kiệm nhiên liệu lên đến 30% so với động cơ xăng trên cùng dòng xe.

Bên cạnh đó, mẫu xe còn được trang bị các tính năng an toàn chủ động và bị động tiên tiến khác giúp bảo vệ hành khách trên xe cũng như người đi đường ở cấp độ cao nhất. Mẫu xe đã chính thức đạt chứng nhận An toàn 5 sao trong thử nghiệm va chạm được tiến hành bởi Chương trình đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga và lãnh đạo Công ty Honda Việt Nam tại lễ ra mắt phiên bản nâng cấp của CR-V e:HEV trên thế hệ thứ 6.

Chúc mừng Công ty Honda Việt Nam đã thành công trong việc lắp ráp mẫu xe Honda CR-V phiên bản HEV, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga cho biết: Tỉnh Phú Thọ đánh giá cao doanh nghiệp có những đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam nói chung và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ nói riêng. Kể từ khi có mặt tại Việt Nam, Công ty đã đạt được nhiều thành công trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp đến khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, an toàn và thân thiện với môi trường.

Việc Công ty Honda Việt Nam cho ra mắt sản phẩm xe CR-V với phiên bản kết hợp cả động cơ đốt trong và động cơ điện là bước chuyển đổi của doanh nghiệp từ các sản phẩm xe ô tô sử dụng nguyên liệu xăng truyền thống sang xe lai điện, sử dụng công nghệ xanh nhằm đồng hành cùng tương lai bền vững như định hướng của Chính phủ và của tỉnh Phú Thọ, cũng như chiến lược của Công ty Honda Việt Nam trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng và mong muốn Công ty Honda Việt Nam sẽ vượt qua khó khăn và thách thức trong tương lai, tiếp tục chăm lo đời sống người lao động, nỗ lực nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh hơn nữa để hướng tới vị trí hàng đầu trong ngành công nghiệp chế tạo, lắp ráp ô tô tại Việt Nam.

Tỉnh Phú Thọ coi sự thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh; luôn đồng hành, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cũng như chia sẻ những khó khăn với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung và Công ty Honda Việt Nam nói riêng trong thời gian tới.

Thuý Hường