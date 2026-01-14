Lỗ nặng, các hãng ôtô điều chỉnh chiến lược xe điện

Doanh số chậm lại, chi phí cao và thay đổi chính sách buộc General Motors, Ford và nhiều hãng lớn điều chỉnh kế hoạch xe điện toàn cầu.

General Motors (GM), nhà sản xuất ôtô lớn nhất Mỹ, vừa gây chú ý trong ngành khi thông báo sẽ ghi nhận khoản chi phí khoảng 6 tỷ USD để thu hẹp chiến lược xe điện. Động thái mới nhất phản ánh một sự thay đổi chiến lược lớn trong ngành công nghiệp ôtô truyền thống trước những thách thức về nhu cầu thị trường và sự biến động của chính sách nhà nước.

Theo hồ sơ gửi cơ quan quản lý, khoản phí này xuất phát từ việc giảm sản lượng xe điện theo kế hoạch và những ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, và được đưa ra vài tuần sau khi đối thủ Ford công bố kế hoạch tương tự nhưng khoản phí lớn hơn nhiều.

Chevrolet Bolt EUV - biểu tượng cho nỗ lực mở rộng danh mục xe điện phổ thông của GM. Ảnh: Chevrolet

Phần lớn khoản lỗ của GM - khoản phí tiền mặt 4,2 tỷ USD - liên quan đến việc hủy hợp đồng và dàn xếp với các nhà cung cấp, những người đã lên kế hoạch sản xuất với khối lượng cao hơn nhiều trước khi thị trường thay đổi, theo Reuters.

GM cho biết khoản lỗ này sẽ không ảnh hưởng đến dòng sản phẩm xe điện của hãng tại Mỹ, vốn là dòng xe chạy pin đa dạng nhất trong ngành. Công ty sẽ ghi nhận khoản phí này như một mục đặc biệt trong báo cáo thu nhập quý IV. Hãng dự kiến sẽ phát sinh thêm các khoản phí khác trong năm 2026 do các cuộc đàm phán với các nhà cung cấp, nhưng dự kiến ít hơn so với các khoản phí xe điện năm 2025.

Động thái này đến trong bối cảnh doanh số xe điện của GM tại thị trường Mỹ giảm mạnh sau khi các khoản ưu đãi trị giá tới 7.500 USD bị chấm dứt vào cuối tháng 9/2025 - một biện pháp trước đây được xem là yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu xe điện tại Mỹ.

Tại Trung Quốc, GM ghi nhận khoản lỗ 1,1 tỷ USD cho việc tái cấu trúc hoạt động. Việc tái cấu trúc này phản ánh sự suy giảm rộng hơn về khả năng định giá trong một thị trường bị chi phối bởi các đối thủ cạnh tranh địa phương năng động, giá rẻ.

F-150 Lightning - mẫu bán tải thuần điện của Ford, từng là tâm điểm trong chiến lược xe điện của hãng và đã có kế hoạch thay thế. Ảnh: Ford

Trước GM, hãng đồng hương Ford đã công bố khoản lỗ 19,5 tỷ USD liên quan xe điện, trong đó có việc ngừng sản xuất mẫu bán tải F-150 Lightning. Những động thái tương tự cho thấy đây không chỉ là biến cố của một hãng, mà là xu hướng rộng hơn trong ngành ôtô Mỹ và châu Âu, theo Yahoo Finance.

Dù vậy, GM nhấn mạnh rằng việc thu hẹp không đồng nghĩa hãng hoàn toàn từ bỏ xe điện. CEO Mary Barra khẳng định xe điện vẫn là đích cuối cùng của ngành trong dài hạn, và GM vẫn tiếp tục cung cấp các dòng xe điện hiện tại, đồng thời phát triển công nghệ sạc và pin.

Bà nhắc lại rằng GM đang phát triển các loại xe hybrid cắm điện, có thể chạy hoàn toàn bằng điện trước khi chuyển sang động cơ đốt trong, và công ty cũng đang đánh giá các loại xe hybrid truyền thống. Nhưng bà cũng nói rằng GM sẽ tiếp tục tập trung nhiều hơn vào xe điện vì đây là sản phẩm vượt trội hơn dành cho khách hàng.

Một số nhà phân tích nhìn nhận đây là bước điều chỉnh chiến lược nhằm cân đối giữa đầu tư xe điện và các dòng xe hybrid/xăng truyền thống, thay vì một cú “quay xe hoàn toàn”. Việc tái cơ cấu nhà máy, sản phẩm xe điện hiện tại vẫn sẽ tiếp diễn nhưng với quy mô phù hợp hơn với dự báo thị trường.

Nguồn Vnexpress.net