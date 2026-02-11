Hyundai, Kia và BMW triệu hồi gần 180.000 xe do lỗi phần mềm

{title}
{publish}
{head}
Hyundai Motor triệu hồi 36.603 xe Porter II Electric, Kia triệu hồi 25.078 xe điện Bongo III, còn BMW Korea sẽ triệu hồi 9.914 xe thuộc 13 mẫu, trong đó có i5 eDrive40.
Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất xe của tập đoàn sản xuất ôtô Hàn Quốc Hyundai Motor. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Theo hãng tin Yonhap, ngày 11/2, Bộ Giao thông Hàn Quốc cho biết các hãng sản xuất ôtô Hyundai Motor Co., Kia Corp. và BMW Korea sẽ tự nguyện triệu hồi tổng cộng 179.880 phương tiện thuộc 51 mẫu xe do các lỗi sản xuất liên quan đến phần mềm.
Theo bộ trên, Hyundai Motor sẽ triệu hồi 36.603 xe Porter II Electric do lỗi phần mềm có thể ảnh hưởng đến hiệu suất phanh.
Hãng này đồng thời triển khai biện pháp khắc phục đối với 39.148 xe thuộc 20 mẫu khác, trong đó có Grandeur và Sonata, liên quan lỗi phần mềm trong hệ thống điều khiển cụm bảng đồng hồ (instrument cluster).
Kia cũng sẽ triệu hồi 25.078 xe điện Bongo III do sự cố phần mềm có thể làm suy giảm hiệu suất phanh và 69.137 chiếc xe thuộc 16 mẫu khác từ ngày 10/2 do lỗi tương tự.
Trong khi đó, BMW Korea sẽ triệu hồi 9.914 xe thuộc 13 mẫu, trong đó có i5 eDrive40, do lỗi phần mềm trong bộ điều khiển máy nén điều hòa không khí.
Đầu tháng 2, các hãng ôtô ở Hàn Quốc gồm Volvo, Jaguar Land Rover, GS Global và Ford Sales - Service thông báo triệu hồi 55.178 xe thuộc 11 mẫu khác nhau do phát hiện các lỗi kỹ thuật ảnh hưởng an toàn.
Nguồn TTXVN
baophutho.vn Ngày 2/2, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ ra mắt phiên bản nâng cấp của CR-V e:HEV trên thế hệ thứ 6...
So với năm 2024, doanh số năm 2025 của Toyota, bao gồm cả thương hiệu Lexus, tăng 3,7%, nhờ nhu cầu mạnh mẽ tại Bắc Mỹ, Nhật Bản, châu Phi và các khu vực khác.
Mẫu xe ga cao cấp lấy cảm hứng năm âm lịch, sản xuất giới hạn 888 xe toàn thế giới, bán từ đầu năm 2026.
Số cơ sở hạ tầng sạc xe điện tại Trung Quốc đã chạm mốc hơn 20 triệu đơn vị và đã lắp đặt 71.500 trụ sạc tại hơn 98% các khu vực dịch vụ đường cao tốc trên toàn quốc.
Doanh số chậm lại, chi phí cao và thay đổi chính sách buộc General Motors, Ford và nhiều hãng lớn điều chỉnh kế hoạch xe điện toàn cầu.
Từ năm 2026 nhờ mức thuế TTĐB đối với dòng xe Hybrid, giảm từ 100% xuống còn 70%, giá bán của nhiều mẫu có thể giảm hàng chục đến cả trăm triệu đồng giúp tăng khả năng tiếp cận...
Năm 2025 đánh dấu nhiều bước ngoặt lớn trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu khi các hãng xe cải tiến chiến lược, điều chỉnh danh mục sản phẩm và phản ứng trước sự sụt giảm...