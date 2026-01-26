Vespa 946 Horse - bản đặc biệt cho năm Bính Ngọ 2026

Mẫu xe ga cao cấp lấy cảm hứng năm âm lịch, sản xuất giới hạn 888 xe toàn thế giới, bán từ đầu năm 2026.

Hãng xe máy Italy Vespa thuộc tập đoàn Piaggio giới thiệu 946 Horse 2026. Đây là phiên bản đặc biệt, dành riêng cho Năm Ngựa tính theo năm âm lịch ở nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. 946 Horse 2026 sản xuất giới hạn 888 xe toàn thế giới.

Theo chia sẻ từ nhà sản xuất, sau năm Rắn với chiếc 946 Snake, hãng xe Italy tiếp tục truyền thống với năm Ngựa bằng chiếc 946 Horse. 946 Horse 2026 lấy cảm hứng từ năm âm lịch Bính Ngọ, tôn vinh tinh thần tự do của cung Ngựa: thông minh, thanh lịch bẩm sinh và khát khao khám phá.

Vespa 946 Horse - Phiên bản cho năm Ngựa lộ diện.

Điểm nhấn của 946 bản năm Bính Ngọ nằm ở bên dưới yên xe với hình móng ngựa và chữ V (viết tắt của Vespa). Kẹp phanh mạ vàng tăng tính nhận diện.

946 Horse khoác lên mình dàn áo với màu nâu ánh kim đặc biệt. Xe sử dụng da và các tiết màu vàng để trang trí. Chất liệu da xuất hiện trên tay nắm với đường chỉ khâu hình thoi chạy dọc. Yên bọc da kết hợp với chỉ khâu màu vàng tạo nét đặc trưng riêng.

Các trang bị tiêu chuẩn khác như bảng đồng hồ kỹ thuật số, đèn chiếu sáng LED. Vành đúc đa chấu hai tông màu. 946 sử dụng khung liền khối bằng thép với các bộ phận bằng nhôm, như: vành, tay lái, ốp hông, chắn bùn trước, đỡ gương và đỡ yên. Xe sử dụng hệ thống treo trước gắp đơn với lò xo cuộn và giảm xóc đơn. Giảm xóc sau kiểu giảm xóc thủy lực đơn có thể điều chỉnh tải trọng 5 cấp.

Vespa không nhắc đến động cơ trên 946 Horse, trong khi người tiền nhiệm 946 Snake sử dụng cỗ máy với động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, 3 van, dung tích thực 155 phân khối, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử.

946 Horse 2026 là bản đặc biệt thứ tư phát triển riêng theo năm âm lịch. Trước đó, là các bản 946 Snake 2025 (năm Rắn) giới hạn 888 xe. Năm 2024 với bản Rồng giới hạn 1.888 xe và năm 2023 với bản Thỏ giới hạn 1.000 xe.

Hãng xe máy Italy chưa công bố giá cho 946 Horse 2026.

Ở Việt Nam, 946 bản Rắn năm 2025 có giá 460 triệu đồng, bản Rồng năm 2024 giá 455 triệu đồng và năm 2023 bản Thỏ giá 425 triệu đồng.

Theo vnexpress.net