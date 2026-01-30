Toyota 6 năm duy trì vị trí nhà sản xuất ôtô hàng đầu thế giới

So với năm 2024, doanh số năm 2025 của Toyota, bao gồm cả thương hiệu Lexus, tăng 3,7%, nhờ nhu cầu mạnh mẽ tại Bắc Mỹ, Nhật Bản, châu Phi và các khu vực khác.

Công nhân làm việc tại một nhà máy của Toyota tại tỉnh Aichi, Nhật Bản. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 29/1, hãng xe khổng lồ của Nhật Bản Toyota đã công bố doanh số toàn cầu năm 2025 với tổng mức bán ra kỷ lục là 10.536.807 xe.

Toyota tiếp tục giữ vững vị trí nhà sản xuất xe hơi hàng đầu thế giới trong năm thứ 6 liên tiếp, khi vượt qua Volkswagen với 8.983.900 xe được bán ra trong năm 2025, đồng thời duy trì doanh số bán hàng ổn định tại thị trường Bắc Mỹ ngay cả khi Tổng thống Donald Trump áp thuế đối với ôtô nhập khẩu.

So với năm 2024, doanh số năm 2025 của Toyota, bao gồm cả thương hiệu Lexus, tăng 3,7%, nhờ nhu cầu mạnh mẽ tại Bắc Mỹ, Nhật Bản, châu Phi và các khu vực khác.

Nếu chỉ tính doanh số bán hàng bên ngoài Nhật Bản, Toyota đạt hơn 9 triệu xe trong năm ngoái, tăng 3,6% so với năm 2024 và cũng là mức kỷ lục.

Riêng tại thị trường Bắc Mỹ vốn chiếm tới 28% tổng doanh số toàn cầu của Toyota, số lượng xe bán ra đạt 2,9 triệu chiếc, tăng 7,3% so với năm trước đó. Toyota cho biết đã duy trì được hiệu suất bán hàng mạnh mẽ ở dòng xe lai (hybrid).

Nếu tính riêng theo thị trường ở từng nước, doanh số bán xe của Toyota tại Mỹ tăng 8%, với số lượng xe xuất khẩu từ Nhật sang Mỹ tăng 14,2% so với năm trước đó, đạt 615.204 chiếc.

Ngay cả sau khi bị áp thuế quan mới, vẫn có những tháng doanh số bán của hãng tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2024. Các ôtô và phụ tùng ôtô của Nhật xuất sang Mỹ ban đầu chịu mức thuế 2,5% nhưng sau đó tăng vọt lên 27,5% trước khi giảm xuống còn 15% vào tháng Chín vừa qua nhờ hai nước đạt được thỏa thuận thương mại hồi tháng 7/2025.

Tại thị trường Trung Quốc (tính cả Hong Kong và Macau), Toyota bán được 1,78 triệu xe, gần như không đổi so với trước. Nhu cầu tăng mạnh nhất là đối với xe hybrid và các mẫu xe điện chạy bằng pin mới như bZ3X và bZ5, bất chấp sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc.

Còn tại Đông Nam Á, doanh số bán hàng của Toyota tại Indonesia giảm 12,2% xuống còn 260.446 chiếc, do siết thủ tục cấp tín dụng và bị áp thêm thuế. Tuy nhiên, doanh số bán tại Thái Lan lại tăng 4,4%, lên 230.038 chiếc. Các mẫu sedan cỡ nhỏ như Yaris Ativ và xe bán tải Hilux có nhu cầu cao.

Tại thị trường Ấn Độ, tổng số xe bán ra của Toyota đạt 351.412 chiếc, tăng 17,1% nhờ nhu cầu đối với các mẫu xe chủ lực như SUV Urban Cruiser Hyryder và quy định được giảm thuế.

Tuần trước, Toyota vừa ra mắt mẫu xe điện đầu tiên tại Ấn Độ với hy vọng sẽ duy trì vị thế toàn cầu về dòng xe này trong trung và dài hạn.

Xét theo các loại xe, xe hybrid là nguồn thu chính giúp duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ của Toyota. Hãng đã bán được tổng cộng 4,4 triệu xe hybrid trên toàn cầu trong năm ngoái, chiếm 42% tổng số xe bán ra. Số lượng xe điện chạy pin được bán ra là 199.137 chiếc, tăng 42,4% so với năm 2024.

Nguồn TTXVN