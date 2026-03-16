Đảm bảo cấp giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử cho phương tiện cơ giới

Từ ngày 1/3/2026, cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh Phú Thọ chính thức triển khai cấp giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng. Việc chuyển đổi từ giấy chứng nhận bản giấy sang bản điện tử không chỉ tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quản lý, sử dụng phương tiện mà còn góp phần hạn chế tình trạng mất, hỏng giấy tờ; giảm chi phí in ấn, quản lý phôi ấn chỉ; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 14 đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về triển khai cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho xe cơ giới, Sở Xây dựng đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ sở đăng kiểm rà soát, bổ sung trang thiết bị, cập nhật phần mềm điều khiển và chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc cấp giấy chứng nhận điện tử; bảo đảm hệ thống máy chủ kết nối, liên thông với phần mềm quản lý của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Nhân viên cơ sở đăng kiểm 1901V thực hiện kiểm định xe trước khi cấp giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử.

Ông Nguyễn Chí Trung - Phó Trưởng phòng Quản lý Vận tải và An toàn giao thông, Sở Xây dựng cho biết: Để việc cấp giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử được thực hiện đúng quy định theo Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ tại các trung tâm đăng kiểm; chuẩn bị các phương án kỹ thuật nhằm hạn chế tình trạng ùn ứ, sai sót trong quá trình kiểm định và cấp giấy chứng nhận điện tử.

Bên cạnh đó, các đơn vị thực hiện niêm yết công khai quy trình kiểm định, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, hướng dẫn người dân tra cứu giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản điện tử đối với phương tiện cơ giới và xe máy chuyên dùng. Qua đó giúp chủ phương tiện dễ dàng nắm bắt thông tin về tình trạng kỹ thuật của phương tiện, mức khí thải theo quy định, thời hạn hiệu lực kiểm định và các thông tin liên quan.

Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử, các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu về hạ tầng công nghệ, quản lý dữ liệu và quy trình nghiệp vụ.

Ông Vũ Tuấn Dũng - Giám đốc Cơ sở đăng kiểm 1901V cho biết: "Trung tâm đã rà soát hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin để có phương án đầu tư, nâng cấp phù hợp, đáp ứng yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử. Trang bị hệ thống máy tính, máy chủ, đường truyền internet ổn định và hệ thống lưu trữ dữ liệu bảo mật nhằm bảo đảm việc quản lý, tra cứu thông tin được thực hiện chính xác, liên tục. Triển khai đăng ký chữ ký số; cử cán bộ, nhân viên tham gia các lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý kiểm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Đồng thời, tăng cường giám sát dây chuyền kiểm định, lưu trữ hình ảnh và thông tin kiểm định trên hệ thống nhằm bảo đảm tính minh bạch, an toàn dữ liệu".

Theo thống kê, từ ngày 1/3/2026 đến nay, các trung tâm đăng kiểm tại Phú Thọ đã cấp hơn 5.500 giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử cho các phương tiện. Việc triển khai đồng bộ tại các cơ sở đăng kiểm bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt, không chỉ tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp mà còn giúp tiết kiệm đáng kể chi phí in ấn, quản lý phôi ấn chỉ.

Với số lượng lớn phương tiện đang lưu hành, việc chuyển đổi sang giấy chứng nhận điện tử sẽ mang lại nguồn tiết kiệm đáng kể cho ngân sách và xã hội, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn nhất định. Hạ tầng công nghệ thông tin tại một số đơn vị chưa thật sự đồng bộ, đường truyền mạng đôi lúc chưa ổn định, ảnh hưởng đến việc cập nhật, khai thác và liên thông dữ liệu. Một bộ phận cán bộ, người dân vẫn chưa quen sử dụng các nền tảng số, lúng túng trong quá trình thao tác, tra cứu hoặc tiếp nhận thông tin điện tử.

Để nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm rà soát, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm hệ thống phần mềm vận hành ổn định, an toàn và kết nối thông suốt với các cơ sở dữ liệu liên quan. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng hệ thống số cho cán bộ, đăng kiểm viên; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử.

Song song với đó, các đơn vị tiếp tục hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, chuẩn hóa dữ liệu và tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành trong việc chia sẻ, đồng bộ thông tin, góp phần bảo đảm tính minh bạch, thuận tiện và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm.

Lệ Oanh