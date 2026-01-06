Hãng ô tô nào cải thiện mạnh mẽ nhất trong năm 2025?

Năm 2025 đánh dấu nhiều bước ngoặt lớn trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu khi các hãng xe cải tiến chiến lược, điều chỉnh danh mục sản phẩm và phản ứng trước sự sụt giảm doanh số xe điện. Dưới đây là phân tích chi tiết những cái tên nổi bật được nhắc tới trong cuộc thảo luận về hãng ô tô cải thiện nhất năm.

Stellantis - thay đổi chiến lược để lấy lại đà tăng trưởng

Một trong những hãng được nhắc tới nhiều nhất là Stellantis, tập đoàn sở hữu nhiều thương hiệu lớn như Jeep, Ram và Chrysler. Trong bối cảnh doanh số của Jeep sụt giảm trong những năm trước, Stellantis đã thực hiện những cải tiến chiến lược rõ rệt nhằm đổi mới hình ảnh và tái thu hút người tiêu dùng.

Điều này thể hiện qua việc giới thiệu phiên bản Jeep Cherokee hoàn toàn mới và các bản nâng cấp cho Grand Cherokee và Grand Wagoneer để củng cố vị thế. Đồng thời, Compass phiên bản mới sẽ được sản xuất tại Mỹ, thúc đẩy danh mục sản phẩm nội địa. Những cải tiến này cho thấy Stellantis đang chuyển mình rõ rệt sau giai đoạn trì trệ.

Nissan và Infiniti - phục hồi và tái định hướng

Không chỉ Stellantis, Nissan cũng được đánh giá là một trong những hãng xe đã có những cải thiện đáng chú ý trong năm 2025. Sau thời gian gặp khó về sản lượng và sức cạnh tranh, Nissan đã đưa ra một loạt sản phẩm mới được cải tiến đáng kể, bao gồm các phiên bản mới của Armada, Leaf và Sentra.

Những mẫu xe này thu hút người tiêu dùng nhờ giá cả hợp lý và những cập nhật đáng giá so với phiên bản trước. Đồng thời, thương hiệu con Infiniti của Nissan cũng tạo được dấu ấn với mức tăng trưởng doanh số và thay đổi sản phẩm như phiên bản QX80 mới và facelift QX60, qua đó thể hiện dấu hiệu phục hồi tích cực.

Suy thoái EV và thay đổi hướng đi của ngành

Năm 2025 không chỉ là năm của những cải thiện mang tính sản phẩm mà còn là thời điểm các hãng xe phải điều chỉnh chiến lược lớn để phù hợp với thị trường thực tế, đặc biệt sau khi doanh số xe điện EV không đạt kỳ vọng ban đầu. Nhiều thương hiệu đã giảm đầu tư vào EV hoàn toàn, chuyển hướng sang phát triển các dòng xe lai hoặc cải tiến sản phẩm truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Nguồn vov.vn