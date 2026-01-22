Trung Quốc xây dựng mạng lưới sạc xe điện lớn nhất thế giới

Số cơ sở hạ tầng sạc xe điện tại Trung Quốc đã chạm mốc hơn 20 triệu đơn vị và đã lắp đặt 71.500 trụ sạc tại hơn 98% các khu vực dịch vụ đường cao tốc trên toàn quốc.

Các vị trí đỗ xe sạc điện trong bãi đỗ xe ở Bắc Kinh phải được bố trí theo khu, số lượng chỗ đỗ xe trong mỗi khu không được vượt quá 50 xe. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Theo thông báo ngày 21/1 của Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA), nước này đã xây dựng thành công mạng lưới sạc xe điện lớn nhất thế giới.

Mạng lưới nói trên hiện có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của hơn 40 triệu phương tiện năng lượng mới.

Tính đến cuối năm 2025, số cơ sở hạ tầng sạc xe điện tại Trung Quốc đã chạm mốc hơn 20 triệu đơn vị. Tốc độ mở rộng hạ tầng tại Trung Quốc đã tăng tốc mạnh mẽ trong năm 2025, khi chỉ mất 18 tháng để tăng quy mô từ 10 triệu trạm sạc lên 20 triệu trạm sạc. Công suất trung bình của mỗi trạm sạc công cộng đạt 46,5 kW, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi của người sử dụng.

Không chỉ phát triển về số lượng, mạng lưới này còn đạt được những cột mốc quan trọng về diện tích bao phủ khi đã lắp đặt 71.500 trụ sạc tại hơn 98% các khu vực dịch vụ đường cao tốc trên toàn quốc và có tới 19 khu vực cấp tỉnh đảm bảo hoàn thành việc phủ sóng trạm sạc tới tất cả các thị trấn hoặc xã.

Với việc mở rộng hạ tầng này, Trung Quốc tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu trong cuộc cách mạng xe năng lượng mới, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Trong khi đó, theo tờ Le Point (Pháp), các doanh nghiệp sản xuất ô tô Trung Quốc như MG, BYD, Xpeng hay Polestar đang tăng cường sự hiện diện tại thị trường châu Âu, hứa hẹn tăng tốc mạnh mẽ trong năm 2026. Hiện nay, xe Trung Quốc đã chiếm 1,83% thị phần tại Pháp và 7,4% thị phần trên toàn Liên minh châu Âu (EU).

Theo khảo sát của Zeekr, 38% người tiêu dùng châu Âu sẵn sàng mua xe điện Trung Quốc hơn so với một năm trước. Sau giai đoạn chưa thành công với những mẫu xe có chất lượng trung bình, các nhà sản xuất Trung Quốc đã thay đổi chiến lược: hợp tác với mạng lưới đại lý địa phương, đầu tư trung tâm nghiên cứu-phát triển (R&D) tại châu Âu, và dần xây dựng nhà máy lắp ráp để tránh thuế nhập khẩu xe điện.

“Ông lớn” xe điện BYD đang xây dựng nhà máy ở Hungary, Chery tiếp quản nhà máy cũ của Nissan gần Barcelona, còn SAIC (chủ sở hữu của MG), Xpeng và Leapmotor đều có dự án sản xuất tại Áo hoặc Thổ Nhĩ Kỳ.

MG - thương hiệu Vương quốc Anh nay thuộc tập đoàn SAIC, hiện dẫn đầu trong số các doanh nghiệp Trung Quốc tại châu Âu với hơn 100.000 xe bán ra tại Pháp từ năm 2020 và 193 đại lý phân phối. Trong khi đó, BYD tiếp tục mở rộng với các dòng xe điện và hybrid cao cấp, chuẩn bị đưa các mẫu Denza, Yangwang và Seal U DM-i ra thị trường.

Các hãng khác cũng đang chạy đua công nghệ. Xpeng nâng cấp các mẫu SUV G6 và G9 với khả năng sạc siêu nhanh 451 kW, trong khi Polestar - thương hiệu Thụy Điển thuộc tập đoàn Geely, chuẩn bị tung ra sedan điện Polestar 5 công suất 884 mã lực, sạc nhanh 800 volt.

Đáng chú ý, chiến lược hybrid đang trở thành yếu tố quan trọng giúp những công ty ô tô Trung Quốc mở rộng tệp khách hàng. Chery dự kiến ra mắt hai thương hiệu Omoda và Jaecoo tại Pháp vào mùa Xuân 2026, với 6 mẫu SUV hybrid và plug-in hybrid, dự kiến đạt 70 đại lý vào cuối năm.

Theo các nhà phân tích, năm 2026 sẽ chứng kiến làn sóng mới gồm hàng loạt thương hiệu Trung Quốc khác như Skyworth, Aito, Forthing, Hongqi, Aion hay Deepal. Ngay cả tập đoàn công nghệ Xiaomi cũng dự kiến tung ra dòng xe thể thao điện tại châu Âu từ năm 2027.

Làn sóng xe Trung Quốc đang biến giấc mơ chinh phục thị trường ô tô thế giới của nước này thành hiện thực ngay trên những con đường châu Âu.

Nguồn Vietnam+