Dòng xe Hybrid đứng trước cơ hội giảm giá từ năm 20026 khi áp mức thuế mới

Từ năm 2026 nhờ mức thuế TTĐB đối với dòng xe Hybrid, giảm từ 100% xuống còn 70%, giá bán của nhiều mẫu có thể giảm hàng chục đến cả trăm triệu đồng giúp tăng khả năng tiếp cận khách hàng và cạnh tranh với các dòng xe động cơ truyền thống cùng phân khúc.

Từ 1/1/2026, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) và các Nghị định hướng dẫn chính thức có hiệu lực. Một trong những nội dung được nhiều người quan tâm là chính sách ưu đãi thuế cho dòng xe Hybrid (xe lai xăng–điện).

Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi (TTĐB), tất cả xe Hybrid (HEV- tự sạc, và PHEV – sạc ngoài) sẽ chỉ cần phải đóng 70% mức thuế tiêu thụ đặc biệt so với xe xăng, dầu cùng loại. Điều kiện áp dụng là xe phải đạt được mức tiêu thụ nhiên liệu/xăng thấp hơn một tỷ lệ nhất định so với xe chạy xăng tương đương. Để xác định quyền lợi, cơ quan chức năng sẽ so sánh mức tiêu thụ nhiên liệu của xe HEV với giá trị trung bình của xe thuần xăng cùng dung tích (chỉ số R).Bộ Xây dựng là cơ quan chịu trách nhiệm công bố mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe thuần xăng làm căn cứ đối chiếu. Chỉ số này sẽ được công bố định kỳ trước ngày 31/3 hàng năm, riêng kỳ đầu tiên dự kiến hoàn tất trước ngày 31/1/2026.

Nhờ vậy, giá bán lẻ xe Hybrid có thể giảm hàng chục đến vài trăm triệu đồng, tùy mẫu và giá gốc. Một chiếc xe có thể rẻ hơn hơn 70-150 triệu so với trước đây. Một mẫu xe Hybrid nhập khẩu trị giá ban đầu 500 triệu đồng, mức thuế tiêu thụ đặc biệt mới có thể giúp tổng giá xe giảm khoảng 60 - 70 triệu đồng tuỳ vào dung tích động cơ hoặc hơn khi cộng VAT và các loại phí khác.

Giả sử một chiếc xe ô tô xăng, đầu có giá tính thuế là 1 tỷ đồng, dung tích động cơ 1.8L được áp với mức thuế suất 40%, số tiền thuế thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp sẽ là: 1.000.000.000 × 40% = 400.000.000 đồng. Tuy nhiên, đối xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng sẽ được thuế suất bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định. Có nghĩa một chiếc xe Hybrid sẽ chịu mức thuế 400.000.000 x 70 % = 280.000.000 đồng (tiết kiệm được khoảng 120 triệu đồng).

Các mức giảm dự kiến nêu trên là tính từ ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt (giảm còn 70%), chưa tính các chương trình khuyến mại riêng của hãng và của đại lý nếu có. Nếu các hãng xe và đại lý áp dụng thêm chính sách khuyến mãi riêng thì giá bán xe có thể hấp dẫn hơn nữa.

Như vậy, riêng về phần thuế tiêu thụ đặc biệt đã chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng chi phí để có thể sở hữu một chiếc xe và động khá lớn đến giá cả mà khách hàng phải chịu. Từ đó giúp gia tăng sức mua xe Hybrid nhờ giá bán gần hơn với xe xăng cùng phân khúc. Khi cầu tăng thì ắt cung sẽ tăng, các hãng sản xuất ô tô sẽ đẩy mạnh nhập khẩu, sản xuất, lưu kho dòng Hybrid để tận dụng ưu đãi.

Bên cạnh đó, xe Hybrid được xem như giải pháp trung gian giữa xe xăng truyền thống và xe điện hoàn toàn, phù hợp với hạ tầng đô thị còn hạn chế của nhiều thành phố hiện nay. Một ưu điểm khác của dòng Hybrid là có chi phí sở hữu hấp dẫn hơn, như vậy nếu xét về lợi thế ưu đãi kèm theo khả năng vận hành tiết kiệm thì người nhu cầu mua xe xăng truyền thống của người tiêu dùng có thể giảm dần và tạo áp lực lớn lên các mẫu xe ICE (động cơ đốt trong truyền thống).

Đơn cử như đối với các mẫu xe ở dòng SUV cỡ nhỏ & Crossover (Corolla Cross, Yaris Cross, Sorento), sau khi được áp thuế ưu đãi sẽ có giá lăn bánh gần tương đương hoặc chênh không nhiều so với bản xăng tương ứng. Đồng thời lai tiết kiệm nhiên liệu đáng kể (Hybrid hiệu quả hơn xăng trung bình 30–40%) tăng lợi ích kéo dài về sau khi so sánh giữa việc vận hành giữa hai dòng xe, điều này sẽ giúp khách hàng thiên hơn về hướng lựa chọn xe Hybrid.

Nguồn vov