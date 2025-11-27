Xe không sử dụng 9 năm có phải nộp phí đường bộ: Lý giải từ cơ quan chức năng

Vụ việc một chiếc ô tô Camry nằm “bất động” trong kho suốt 9 năm do liên quan đến thi hành án, sau đó được đưa ra sửa chữa để tái lưu thông, đã gây ra những tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Câu hỏi được đặt ra là liệu chủ xe có phải đóng khoản phí sử dụng đường bộ cộng dồn của 9 năm xe không lăn bánh? Liên quan vấn đề này, cơ quan đăng kiểm đã có lý giải, pháp luật quy định rõ ràng và cụ thể về các trường hợp xe không phải nộp hoặc được khấu trừ phí sử dụng đường bộ, giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Vừa qua, cộng đồng mạng xã hội tại tỉnh Phú Thọ xôn xao trước một bài đăng trên trang cá nhân của một kỹ sư kiêm chủ garage ô tô tại phường Phúc Yên. Bài đăng chia sẻ về một trường hợp đặc biệt: Chiếc Camry này đã nằm trong kho và bị niêm phong từ năm 2016 do liên quan đến việc thi hành án. Cách đây mấy hôm, anh chủ xe có nhờ xe cứu hộ chở đến garage với mong muốn khôi phục lại các tính năng để xe vận hành ổn định và an toàn.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận chú ý chính là băn khoăn của chủ garage về khoản phí sau phục hồi: "Để chiếc xe vận hành ổn định và an toàn sẽ tốn một khoản tiền không nhỏ, nhưng sau đó để được lăn bánh ngoài đường thì anh chủ xe sẽ phải nộp một khoản tiền không nhỏ nữa cho phí lưu hành đường bộ mặc dù 9 năm qua xe không hề được lăn bánh trên đường. Đó là điều rất vô lý!".

Bài đăng này nhanh chóng nhận được hàng loạt ý kiến trái chiều. Nhiều người lo ngại rằng nếu bị truy thu phí sử dụng đường bộ do 9 năm không làm thủ tục đăng kiểm và đóng phí đúng thời hạn, chiếc Camry trên có thể phải nộp một khoản tiền ước tính gần 15 triệu đồng, dựa trên mức phí hiện hành.

Theo quy định hiện nay, phí sử dụng đường bộ là khoản tiền mà chủ phương tiện cơ giới đường bộ phải nộp hằng năm khi đi đăng kiểm, nhằm góp phần duy tu, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng giao thông. Loại phí này thường được đơn vị đăng kiểm thu trước theo chu kỳ tương ứng với chu kỳ kiểm định của xe.

Hiện tại, các quy định về thu phí sử dụng đường bộ được thực hiện theo Nghị định số 90/2023/NĐ-CP ngày 13/12/2023 của Chính phủ, có hiệu lực từ 1/2/2024. Với ô tô con, mức phí phổ biến là 1,56 triệu đồng cho chu kỳ 12 tháng. Tuy nhiên, theo Nghị định này, không phải lúc nào chủ xe cũng bị thu hoặc truy thu khoản tiền này.

Trong nhiều trường hợp cụ thể, chủ xe sẽ được miễn nộp, được khấu trừ hoặc hoàn trả phí đường bộ nếu đã đóng trước đó. Cụ thể, khoản 1, 2, Điều 2 Nghị định 90 đã quy định rõ 8 trường hợp xe ô tô không phải chịu phí sử dụng đường bộ. Trong đó có các trường hợp phương tiện bị hủy hoại do tai nạn hoặc thiên tai; bị tịch thu hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; bị tai nạn đến mức không thể tiếp tục lưu hành phải sửa chữa từ 30 ngày trở lên; hay xe ô tô bị mất trộm trong thời gian từ 30 ngày trở lên.

Trường hợp chiếc Camry bị niêm phong và nằm trong kho do là vật chứng của các vụ án hoặc liên quan đến thi hành án là một ví dụ điển hình cho việc phương tiện không thể tham gia giao thông công cộng vì lý do bất khả kháng, do đó sẽ không phải nộp phí đường bộ trong khoảng thời gian đó. Số tiền đã nộp trước đó (nếu có) sẽ được trả lại hoặc khấu trừ ở lần nộp tiếp theo.

Về thủ tục giải quyết quyền lợi cho chủ xe trong trường hợp xe bị tịch thu hoặc là vật chứng của vụ án, cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể: Khi đến cơ quan đăng kiểm, chủ xe phải cung cấp Biên bản bàn giao tài sản do cơ quan công an hoặc cơ quan thi hành án thu hồi giao lại cho chủ phương tiện. Đơn vị đăng kiểm có trách nhiệm giải quyết và tính toán tiền phí đường bộ căn cứ trên các biên bản, giấy tờ của các cơ quan chức năng.

Như vậy, pháp luật hiện hành đã có những quy định, đảm bảo rằng người dân không phải chịu phí cho thời gian phương tiện không thể lưu hành do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng. Trường hợp xe bị tạm giữ, niêm phong liên quan đến thi hành án thuộc diện được miễn trừ phí đường bộ. Chủ xe nên chủ động mang theo đầy đủ giấy tờ, biên bản liên quan đến cơ quan đăng kiểm gần nhất để được tư vấn, thực hiện thủ tục và đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình.

Ngoài ra, cơ quan chức năng khuyến nghị người dân cần tìm hiểu kỹ quy định hoặc trực tiếp làm việc với cơ quan chức năng để tránh những hiểu lầm không đáng có.

