MPV hạng sang Lexus LM nâng cấp nhẹ, bổ sung tiện nghi

Lexus Nhật Bản nâng cấp nhẹ mẫu MPV hạng sang LM với cải tiến cách âm và điều chỉnh vị trí nút điều khiển cửa trượt trên bản Executive. Động cơ hybrid LM 500h vẫn giữ nguyên, trong khi nội thất được bổ sung tiện ích và tăng độ sáng đèn chiếu sáng.
Lexus Nhật Bản vừa công bố một số nâng cấp nhỏ dành cho mẫu MPV hạng sang Lexus LM, dự kiến bắt đầu bán ra tại thị trường nội địa từ ngày 1/8 năm nay. Xe chỉ được trang bị hệ truyền động LM 500h hybrid và có hai cấu hình: Bản 4 chỗ (Executive) với giá 20,1 triệu yen (3,58 tỷ đồng) và bản 6 chỗ (Version L) giá 15 triệu yen (2,67 tỷ đồng).
Ở lần nâng cấp này, Lexus đã bổ sung và mở rộng các vật liệu cách âm, giảm chấn ở khu vực hốc bánh sau và cửa hậu nhằm hạn chế tiếng ồn từ lốp và rung động từ phía đuôi xe. Đặc biệt, bản Executive được điều chỉnh lại vị trí nút điều khiển cửa trượt điện phía sau, thay vì đặt trên trần như trước, nay được chuyển xuống bảng điều khiển trung tâm phía sau giúp người ngồi có thể thao tác thuận tiện hơn trong lúc ngồi.
Không gian trần xe (nơi trước đây đặt nút mở cửa) giờ được thay thế bằng đèn chiếu sáng bổ sung, tăng độ sáng trong khoang hành khách. Ngoài ra, bảng điều khiển trung tâm cũng được bổ sung thêm khay đựng điện thoại và các vật dụng nhỏ.
Hệ thống chiếu sáng nội thất trên cả hai phiên bản Executive và Version L đều được nâng cấp với độ sáng tối đa cao hơn, cho phép người dùng điều chỉnh ánh sáng theo sở thích cá nhân. Ngoài các nâng cấp kể trên, thiết kế và trang bị tổng thể của Lexus LM vẫn giữ nguyên như trước.
Lexus LM 500h sử dụng động cơ xăng tăng áp 4 xi-lanh 2.4L (T24A-FTS), công suất 275 mã lực và mô-men xoắn 460 Nm, kết hợp mô-tơ điện trước (1ZM) 87 mã lực và 292 Nm. Hệ dẫn động cầu trước được truyền qua hộp số tự động 6 cấp Direct Shift. Mô-tơ điện phía sau (1YM) công suất 103 mã lực, mô-men xoắn 169 Nm giúp tạo thành hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian với tổng công suất hệ thống là 371 mã lực và 550 Nm. Hai mô-tơ điện được cấp năng lượng từ bộ pin nickel-metal hydride 28,8 volt - 5 Ah.
