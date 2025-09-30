Xây dựng Đảng
97 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 30/9, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, Bộ Chính trị đã công bố quyết định chỉ định đồng chí Trương Quốc Huy giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 – 2030; công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025- 2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 97 đồng chí.

Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ trân trọng giới thiệu tới bạn đọc chân dung các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Nhóm PV thực hiện


