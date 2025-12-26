Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2025

Từ ngày 22-27/12, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2025 cho cán bộ công chức và Nhân dân trên địa bàn 7 xã, phường khu vực Vĩnh Phúc (cũ).

Báo cáo viên truyền đạt tại hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ công chức và Nhân dân đã được nghe các báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến những nội dung trọng tâm của: Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; quy định pháp luật về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy định về xung đột lợi ích và tặng quà, nhận quà - trách nhiệm giải trình của cán bộ công chức, viên chức; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tố cáo, phát hiện và phản ánh hành vi tham nhũng.

Đồng thời, được trao đổi và giải đáp những tình huống liên quan đến phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thông qua hội nghị, giúp cán bộ công chức, viên chức và Nhân dân nắm được những kiến thức cốt lõi, điểm mới của văn bản pháp luật và kinh nghiệm để xử lý hiệu quả các tình huống trong thực tiễn, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Thu Hoài - Lưu Trường