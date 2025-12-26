Xây dựng Đảng
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2025

Từ ngày 22-27/12, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2025 cho cán bộ công chức và Nhân dân trên địa bàn 7 xã, phường khu vực Vĩnh Phúc (cũ).

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2025

Báo cáo viên truyền đạt tại hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ công chức và Nhân dân đã được nghe các báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến những nội dung trọng tâm của: Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; quy định pháp luật về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy định về xung đột lợi ích và tặng quà, nhận quà - trách nhiệm giải trình của cán bộ công chức, viên chức; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tố cáo, phát hiện và phản ánh hành vi tham nhũng.

Đồng thời, được trao đổi và giải đáp những tình huống liên quan đến phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2025

Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thông qua hội nghị, giúp cán bộ công chức, viên chức và Nhân dân nắm được những kiến thức cốt lõi, điểm mới của văn bản pháp luật và kinh nghiệm để xử lý hiệu quả các tình huống trong thực tiễn, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Thu Hoài - Lưu Trường


Thu Hoài - Lưu Trường

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng tuyên truyền giáo dục pháp luật Cán bộ công chức Vĩnh Phúc phổ biến giáo dục pháp luật Nhân dân năm 2025 chính quyền địa phương 2 cấp Thanh tra luật phòng chống tham nhũng giải quyết khiếu nại tố cáo
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tam Nông nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Tam Nông nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
2025-12-25 09:28:00

baophutho.vn Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với năng lực lãnh đạo và sức chiến...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long