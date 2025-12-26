Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2025

{title}
{publish}
{head}
Từ ngày 22-27/12, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2025 cho cán bộ công chức và Nhân dân trên địa bàn 7 xã, phường khu vực Vĩnh Phúc (cũ).
Báo cáo viên truyền đạt tại hội nghị.
Tại hội nghị, cán bộ công chức và Nhân dân đã được nghe các báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến những nội dung trọng tâm của: Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; quy định pháp luật về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy định về xung đột lợi ích và tặng quà, nhận quà - trách nhiệm giải trình của cán bộ công chức, viên chức; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tố cáo, phát hiện và phản ánh hành vi tham nhũng.
Đồng thời, được trao đổi và giải đáp những tình huống liên quan đến phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Thông qua hội nghị, giúp cán bộ công chức, viên chức và Nhân dân nắm được những kiến thức cốt lõi, điểm mới của văn bản pháp luật và kinh nghiệm để xử lý hiệu quả các tình huống trong thực tiễn, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.
Thu Hoài - Lưu Trường
baophutho.vn Ngày 26/12, Đảng uỷ xã Vĩnh Phú tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm...
baophutho.vn Trong những năm qua, Đảng bộ xã An Nghĩa đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung đưa các nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào...
Những ngày gần đây, vấn đề nhân sự trình Đại hội XIV thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận và xuất hiện nhiều luồng thông tin nhiễu loạn đòi hỏi xã hội phải tỉnh táo phân...
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, trước bối cảnh nhiều biến động chưa có tiền lệ, Bộ Tài chính đã kiên trì giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm...
baophutho.vn Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với năng lực lãnh đạo và sức chiến...
Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là “điểm sáng” trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng. Hiệu quả của cuộc thi giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp...
baophutho.vn Những ngày qua, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Liên Hòa tích cực thi đua lao động, sản xuất đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc...