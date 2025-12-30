Đảng ủy xã Thái Hòa triển khai nhiệm vụ năm 2026

Đảng ủy xã Thái Hòa vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Thừa ủy quyền, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Mạnh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng xã Thái Hòa vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021–2025

Năm 2025 là năm đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính, nhưng với sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, xã Thái Hòa đạt một số kết quả nổi bật về xây dựng Đảng, phát triển KT- XH. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, nhất là công tác tư tưởng, tổ chức, kiểm tra giám sát; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được nâng lên; việc phát triển đảng viên mới bảo đảm đúng quy trình, kế hoạch.

Đảng bộ xã đã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 – 2030. Cấp ủy, chính quyền đoàn kết, thống nhất cao, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành; tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh sau sáp nhập, bảo đảm ổn định tổ chức bộ máy, không để gián đoạn hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ xã Thái Hòa

Về phát triển kinh tế xã hội, thu ngân sách nhà nước tăng trưởng cao, đạt trên 360 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt 140 tỷ đồng. Trên địa bàn đã thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa và tập trung thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Liễn Sơn - Xuân Hòa.

Năm 2026, Đảng ủy xã Thái Hòa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; trước mắt là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026–2031. Đồng thời, địa phương tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp cán bộ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã phấn đấu kết nạp 39 đảng viên/năm, trên 80% tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; thu ngân sách đạt 290 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/năm; giải quyết việc làm mới cho 300 lao động.

Tại hội nghị, xã Thái Hòa vinh dự nhận cờ thi đua của Chính phủ là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ xã Thái Hòa cũng tổ chức trao huy hiệu Đảng cho các Đảng viên lão thành và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

Ngọc Anh, Lưu Trường